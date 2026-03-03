GOLD - Bất ngờ lao dốc, liệu phe mua có quay lại?!

Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1:

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn leo thang, giá Vàng hôm nay bất ngờ lao dốc. Đà giảm này một phần xuất phát từ sự mạnh lên của đồng USD, khi giá dầu tiếp tục tăng, có thể đẩy lạm phát đi lên và làm giảm khả năng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, xung đột địa chính trị vẫn giữ vai trò là động lực hỗ trợ, khiến Vàng tiếp tục được xem là kênh trú ẩn an toàn.

Về kỹ thuật, giá Vàng đã phá vỡ kênh tăng kéo dài từ ngày 18/02, xuyên thủng vùng hỗ trợ quan trọng và mở ra áp lực bán mạnh. Nếu mốc 5.200 USD không lấy lại được trước khi mở phiên Mỹ tối nay, đà giảm có thể tiếp diễn, hướng tới các vùng hỗ trợ tiếp theo. Điểm đáng chú ý lúc này là khu vực 5.125 USD hoặc 5.055, nơi khả năng phe mua sẽ can thiệp để bảo vệ xu hướng.

Nguồn: xStation5