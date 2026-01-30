GOLD - Đà giảm tăng tốc, đâu sẽ là điểm dừng?!

Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1:
Nguồn: xStation5
Sau nhịp tăng nóng kéo dài, giá vàng đã bất ngờ đảo chiều và ghi nhận một đợt bán tháo dữ dội trong tối qua. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, giá vàng lao dốc hơn 500 USD/oz - mức sụt giảm nhanh và mạnh hiếm thấy, phản ánh trạng thái rủi ro cực độ của thị trường ở thời điểm hiện tại. Cú đảo chiều này cho thấy tâm lý hưng phấn trước đó đã nhanh chóng chuyển sang hoảng loạn, khi lực chốt lời ồ ạt được kích hoạt.
Diễn biến trong phiên sáng nay tiếp tục cho thấy sự giằng co quyết liệt giữa phe mua và phe bán. Tuy nhiên, trước áp lực từ các cây nến giảm có thân dài, cán cân đang nghiêng nhiều hơn về phía phe bán. Nếu giá hình thành một cây nến giảm dứt khoát và đóng cửa dưới mốc 5.100 USD/oz, kịch bản giảm có thể được kích hoạt mạnh hơn, mở ra nguy cơ giá lùi sâu về các vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.960 USD/oz, thậm chí là 4.800 USD/oz trong ngắn hạn.
