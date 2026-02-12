Tin cuối ngày: Thuế quan gây áp lực lên các ông lớn, trong khi tiền điện tử duy trì sự ổn định.

Kinh tế vĩ mô & Ngoại tệ Vương quốc Anh đứng trước ngã rẽ: Tăng trưởng GDP quý 4 chỉ đạt 0,1% so với quý trước, kết hợp với giảm GDP bình quân đầu người, xác nhận sự chậm lại thực sự của nền kinh tế. Điều này gia tăng áp lực lên Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) để cân nhắc các đợt cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn.

Bảng Anh – Bền bỉ nhưng dễ tổn thương: Dù dữ liệu yếu, GBP hôm nay tăng 0,1% so với USD (chỉ xếp sau CHF và NZD trong nhóm G10). Tuy nhiên, thâm hụt thương mại cao khiến Bảng Anh dễ bị suy yếu nếu lợi suất của Anh so với USD và EUR thu hẹp.

Forint chịu áp lực: EUR/HUF tăng 0,4%. Đồng nội tệ Hungary gặp khó do lạm phát giảm (tăng khả năng cắt giảm lãi suất) và tranh chấp kéo dài với EU, đe dọa việc giải ngân các quỹ quan trọng của Liên minh. Hàng hóa & Kim loại quý Dầu bị ảnh hưởng bởi địa chính trị: WTI đã giảm dưới $65/thùng, dù căng thẳng vẫn cao. Thủ tướng Israel được cho là đang thúc giục Donald Trump dỡ bỏ chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, trong khi Trump có vẻ ưu tiên một thỏa thuận hạt nhân nhanh chóng thay vì leo thang căng thẳng.

Điều chỉnh nhẹ ở kim loại: Sau đợt tăng mạnh trước đó, thị trường đang chứng kiến điều chỉnh vừa phải. Vàng giao dịch dưới $5,100, bạc vẫn trên $83, và bạch kim giữ quanh $2,100.

Tăng cung bạc: Có sự gia tăng đáng kể lượng bạc bán ra các cơ sở tái chế tại Mỹ. Điều này có thể thúc đẩy khối lượng tái chế và giúp thu hẹp thiếu hụt cung toàn cầu. Mùa báo cáo lợi nhuận & Tin doanh nghiệp Unilever (-3%) : Mặc dù doanh số cơ bản tăng 4,2% YoY, tổng doanh thu (€12,6 tỷ) thấp hơn dự đoán, dẫn đến giảm 3% trong giờ đầu giao dịch.

Mercedes-Benz (-2%): Nhà sản xuất ô tô báo cáo lợi nhuận hàng năm giảm 57%, chủ yếu do chi phí liên quan đến thuế quan ước tính $1,2 tỷ. Lợi nhuận hoạt động 2025 đạt €5,8 tỷ, thấp hơn dự báo €6,6 tỷ.

Sụt giảm ở ngành công nghệ: * Cisco giảm 7% trong giao dịch hậu thị trường sau kết quả quý đáng thất vọng. Robinhood giảm gần 9% khi doanh thu từ crypto không đạt kỳ vọng. Danh sách theo dõi: Tập trung vào Applied Materials và Arista Networks, cả hai sẽ báo cáo sau khi thị trường đóng cửa hôm nay.

Tiền điện tử & Chính sách Bitcoin ổn định: Sau đợt bán tháo mạnh hôm qua, BTC giữ vững trên $67,000. Ethereum (ETH) hồi phục sau khi giảm dưới ngưỡng tâm lý $2,000.

Tranh cãi về Powell: Scott Bessent cho biết, sau khi tham vấn pháp lý, cuộc điều tra về vai trò của Jerome Powell nhiều khả năng sẽ do Ủy ban Ngân hàng Thượng viện xử lý thay vì Bộ Tư pháp.

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.