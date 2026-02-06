GOLD - Đảo chiều tăng giá, nhịp điều chỉnh hoàn tất?!

Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1:
Sau nhịp giảm trong phiên sáng nay, giá Vàng nhanh chóng phục hồi và lấy lại động lực tăng sau khi chạm vùng Fibonacci 61.8% của nhịp tăng khởi phát từ mốc 4.400 USD/oz. Đáng chú ý, sự xuất hiện của một cây nến rút râu mạnh tại vùng giá quan trọng này cho thấy lực mua đang phản ứng tích cực, qua đó củng cố thêm niềm tin cho phe mua và những nhà đầu tư theo xu hướng giá lên. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng cấu trúc giảm hiện tại chỉ thực sự bị phá vỡ khi giá vượt dứt khoát lên trên vùng 4.940 USD/oz. Khi đó, xu hướng tăng sẽ trở nên rõ ràng hơn, đồng thời mở ra cơ hội để giá tiếp tục mở rộng đà phục hồi trong ngắn hạn.
Ở thời điểm hiện tại, phe mua nhiều khả năng sẽ gặp trở ngại tại vùng quanh 4.880 USD/oz, do đây là khu vực hội tụ với đường xu hướng giảm đóng vai trò kháng cự. Vì vậy, một nhịp điều chỉnh ngắn hạn trước khi lực mua quay trở lại được xem là kịch bản hợp lý trong bối cảnh hiện tại.
Nguồn: xStation5
