GOLD - Đợt quét thanh khoản trước khi đảo chiều tăng?

Giằng co kịch liệt trong phiên đầu tuần

Thị trường vàng thế giới vừa trải qua một phiên giao dịch ngày thứ Hai (1/6) đầy sóng gió khi giá vàng quay đầu giảm mạnh, chính thức trượt khỏi mốc kháng cự quan trọng 4.500 USD/oz. Kết thúc phiên, giá vàng giao ngay đóng cửa ở mức 4.486,1 USD/oz, bốc hơi 54,2 USD/oz (tương đương giảm 1,2%) so với cuối tuần trước. Nguyên nhân chính kích hoạt làn sóng bán tháo này đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố bất lợi: giá dầu thô nhảy vọt làm dấy lên nỗi lo lạm phát, đồng USD và lợi suất trái phiếu cùng tăng mạnh, kết hợp với động thái tiếp tục xả hàng của quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, trong phiên Âu chiều nay, giá Vàng cũng bất ngờ nhanh chóng lấy lại động lực tăng, giá vượt lên trên 4.500 USD/oz và đang hướng về mức đỉnh vào cuối tuần qua.

Trung Đông vẫn là ngòi nổ cho sự biến động

Thị trường năng lượng tăng nóng là tác nhân hàng đầu gây áp lực lên giá vàng trong phiên đầu tuần. Căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran bất ngờ leo thang trở lại sau các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau tại khu vực Trung Đông. Đặc biệt, thông tin Iran có thể dừng đàm phán hòa bình và đe dọa đóng cửa hoàn toàn eo biển chiến lược Hormuz đã có lúc đẩy giá dầu thô trong phiên tăng bùng nổ hơn 8%.

Mặc dù về cuối phiên, đà tăng của giá dầu có phần dịu lại nhờ những tuyên bố mang tính trấn an của Tổng thống Donald Trump về tiến trình đàm phán và việc quân đội Israel đồng ý không tiến vào thủ đô Beirut (Lebanon), giá dầu đóng cửa vẫn ở mức rất cao:

Dầu thô WTI (New York): Tăng hơn 5%, đạt 92,16 USD/thùng.

Dầu Brent (London): Tăng hơn 4%, đạt 94,98 USD/thùng.

Giá dầu tăng cao lập tức làm gia tăng mối lo ngại về việc lạm phát toàn cầu sẽ tăng tốc trở lại. Để đối phó với lạm phát, các ngân hàng trung ương lớn sẽ không thể sớm nới lỏng tiền tệ. Hiện tại, cả Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đều được dự báo sẽ tăng lãi suất ngay trong tháng 6.

Đồng USD, lợi suất trái phiếu và áp lực từ dòng vốn ETF

Đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thị trường hiện tại đang nghiêng về kịch bản sẽ phải tăng lãi suất ít nhất một lần nữa trong năm nay. Theo công cụ FedWatch của CME, tỷ lệ đặt cược cho việc Fed có một đợt hạ lãi suất trong thời gian còn lại của năm đã giảm xuống còn 54%.

Kỳ vọng về một môi trường "lãi suất cao hơn trong thời gian lâu hơn" đã trực tiếp gia tăng thêm sức mạnh cho hai đối thủ lớn của vàng:

Đồng USD tăng mạnh: Chỉ số Dollar Index (DXY) tăng 0,28%, lên 99,18 điểm. Đồng bạc xanh liên tục phát huy vai trò là kênh trú ẩn an toàn nhờ vị thế Mỹ là quốc gia xuất khẩu ròng năng lượng (được hưởng lợi khi giá dầu tăng). Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng: Lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 4,459%. Khi lợi suất tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không mang lãi suất như vàng sẽ bị đẩy lên cao, khiến vàng mất đi sức hút ngắn hạn.

Thêm vào đó, tâm lý thận trọng của giới đầu tư đại chúng được phản ánh rõ qua hành động của các tổ chức lớn. Quỹ ETF vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng thêm 0,2 tấn trong phiên 1/6, hạ khối lượng nắm giữ xuống còn 1.028,9 tấn. Trước đó trong tháng 5, quỹ này cũng đã miệt mài xả khoảng 10 tấn vàng.

Nhận định của các chuyên gia

Nhà phân tích Jim Wyckoff của American Gold Exchange nhận định, áp lực giảm từ kỳ vọng lãi suất cao sẽ còn đè nặng lên giá vàng, trừ khi lợi suất trái phiếu dừng tăng và mặt bằng lãi suất bắt đầu đi vào trạng thái ổn định hoặc quay đầu giảm.

Tuy nhiên, nếu nhìn dài hạn, giới chuyên gia vẫn duy trì một thái độ lạc quan vững chắc đối với kim loại quý. Ông Ole Hansen, nhà phân tích từ Saxo Bank, đánh giá: "Một khi các xung đột địa chính trị hạ nhiệt và cú sốc từ giá năng lượng qua đi, dòng tiền của nhà đầu tư sẽ quay trở lại tập trung vào các yếu tố mang tính cấu trúc - vốn là bệ đỡ cho thị trường giá lên của vàng những năm qua". Ông cũng dự báo rằng xu hướng mua ròng vàng tích trữ của các ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ tiếp tục kéo dài trong ít nhất 1 năm tới.

Phân tích kỹ thuật

Giá Vàng đã có những đợt “quay xe” cực mạnh trong những phiên đầu tháng, khi lực mua xuất hiện mạnh mẽ sau nhịp giảm kiểm định lại vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.450 USD/oz. Việc giá nhanh chóng bật tăng từ khu vực này cho thấy phe mua vẫn đang kiểm soát tốt thị trường và tiếp tục củng cố cho kịch bản phục hồi trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, để xu hướng tăng được xác nhận rõ ràng hơn, giá Vàng vẫn cần vượt qua thử thách lớn tại vùng kháng cự quanh 4.590 USD/oz. Đây là khu vực đã nhiều lần tạo áp lực bán và ngăn cản các nỗ lực bứt phá trước đó. Dù vậy, việc giá liên tục lấy lại đà tăng sau mỗi nhịp điều chỉnh mạnh đang phát đi tín hiệu tích cực, cho thấy lực cầu vẫn hiện diện và sẵn sàng hấp thụ áp lực chốt lời.

Nếu phe mua đủ sức đẩy giá vượt lên trên vùng 4.590 USD/oz với động lượng ấn tượng, đây sẽ là tín hiệu xác nhận cho một nhịp tăng mới, với mục tiêu gần nhất là khu vực 4.650 USD/oz.