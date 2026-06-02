Lịch kinh tế: Những dữ liệu quan trọng trong hôm nay

Khởi đầu tuần mới tiếp tục xuất hiện thêm các thông tin từ Trung Đông, khiến giá các mặt hàng năng lượng tăng mạnh. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta đang chứng kiến một phần sự điều chỉnh của xu hướng này. Sự chú ý của thị trường hôm nay có thể sẽ chuyển sang các dữ liệu kinh tế vĩ mô, nổi bật là lạm phát HICP của Eurozone (10:00 sáng) và dữ liệu JOLTS của thị trường lao động Mỹ (21:00 giờ VN).
Phiên Á
Lạm phát CPI của Hàn Quốc tăng lên 3,1% trong tháng 5, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2024, qua đó làm gia tăng khả năng Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp sắp tới (16/07). Thặng dư tài khoản vãng lai của nước này cũng gia tăng (lên mức kỷ lục 37,3 tỷ USD). Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự bùng nổ của xuất khẩu (tăng 53,2% so với cùng kỳ năm trước) nhờ làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ của ngành bán dẫn.
Ở chiều ngược lại, Australia ghi nhận mức thâm hụt tài khoản vãng lai lớn nhất trong lịch sử (19,4 tỷ USD). Nguyên nhân chủ yếu là sự gia tăng mạnh của nhập khẩu, được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu.
Cũng cần lưu ý việc Australia vừa công bố:
-
Tăng 5,97% mức lương tối thiểu quốc gia
-
Tăng 4,75% tiền lương theo ngành nghề (“award wages”)
Australia hiện có hơn 100 hệ thống “award”, mỗi hệ thống quy định riêng về mức lương tối thiểu và điều kiện lao động (ví dụ: khách sạn, xây dựng, CNTT,... đều có mức lương tối thiểu riêng).
Lịch kinh tế chi tiết
Eurozone: Lạm phát HICP (Tháng 5)
-
Thời gian: 16:00
-
Dự kiến: 3.2%
-
Trước đó: 3%
Mỹ: Dữ liệu JOLTS (Tháng 4)
-
Thời gian: 21:00
-
Dự kiến: 6.860M
-
Trước đó: 6.866M
Báo cáo thu nhập
-
Palo Alto Networks (PANW.US)
-
Dollar General (DG.US)
-
Victoria’s Secret (VSCO.US)
-
GitLab (GTLB.US)
-
Ulta Beauty (ULTA.US)
—
Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XT
GOLD - Đợt quét thanh khoản trước khi đảo chiều tăng?
Tóm tắt thị trường: Những tín hiệu trái chiều trước thềm các dữ liệu quan trọng
Tin đầu ngày: Nhóm cổ phiếu công nghệ vẫn giữ được định giá cao bất chấp rủi ro
Anthropic đã nộp hồ sơ IPO theo hình thức bảo mật
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.