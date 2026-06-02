Lịch kinh tế: Những dữ liệu quan trọng trong hôm nay

Khởi đầu tuần mới tiếp tục xuất hiện thêm các thông tin từ Trung Đông, khiến giá các mặt hàng năng lượng tăng mạnh. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta đang chứng kiến một phần sự điều chỉnh của xu hướng này. Sự chú ý của thị trường hôm nay có thể sẽ chuyển sang các dữ liệu kinh tế vĩ mô, nổi bật là lạm phát HICP của Eurozone (10:00 sáng) và dữ liệu JOLTS của thị trường lao động Mỹ (21:00 giờ VN).

Phiên Á

Lạm phát CPI của Hàn Quốc tăng lên 3,1% trong tháng 5, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2024, qua đó làm gia tăng khả năng Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp sắp tới (16/07). Thặng dư tài khoản vãng lai của nước này cũng gia tăng (lên mức kỷ lục 37,3 tỷ USD). Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự bùng nổ của xuất khẩu (tăng 53,2% so với cùng kỳ năm trước) nhờ làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ của ngành bán dẫn.

Ở chiều ngược lại, Australia ghi nhận mức thâm hụt tài khoản vãng lai lớn nhất trong lịch sử (19,4 tỷ USD). Nguyên nhân chủ yếu là sự gia tăng mạnh của nhập khẩu, được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Cũng cần lưu ý việc Australia vừa công bố:

Tăng 5,97% mức lương tối thiểu quốc gia

Tăng 4,75% tiền lương theo ngành nghề (“award wages”)

Australia hiện có hơn 100 hệ thống “award”, mỗi hệ thống quy định riêng về mức lương tối thiểu và điều kiện lao động (ví dụ: khách sạn, xây dựng, CNTT,... đều có mức lương tối thiểu riêng).

Lịch kinh tế chi tiết

Eurozone: Lạm phát HICP (Tháng 5)

Thời gian: 16:00

Dự kiến: 3.2%

Trước đó: 3%

Mỹ: Dữ liệu JOLTS (Tháng 4)

Thời gian: 21:00

Dự kiến: 6.860M

Trước đó: 6.866M

Báo cáo thu nhập

Palo Alto Networks (PANW.US)

Dollar General (DG.US)

Victoria’s Secret (VSCO.US)

GitLab (GTLB.US)

Ulta Beauty (ULTA.US)

Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XT