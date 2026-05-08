GOLD - Giằng co chờ báo cáo NFP?

Sự giằng co của dòng tiền

Thị trường kim loại quý vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động khi giá vàng có thời điểm bứt phá mạnh mẽ lên mức 4.765 USD/oz - cao nhất trong hai tuần qua - trước khi bị đẩy lùi về sát mốc 4.687,6 USD/oz vào cuối phiên. Sự hụt hơi này phản ánh tâm lý chốt lời nhanh của nhà đầu tư khi đối mặt với những tín hiệu trái chiều về tình hình Trung Đông: một mặt là kỳ vọng vào một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh đang được Iran xem xét, mặt khác là thực tế hỏa lực vẫn bùng nổ tại eo biển Hormuz. Dù đồng USD phục hồi nhẹ lên trên 98,2 điểm và quỹ SPDR Gold Trust chỉ mua ròng dè dặt 0,3 tấn, nhưng việc giá vàng duy trì được nền giá cao cho thấy thị trường đang đặt cược rất lớn vào kịch bản xuống thang của xung đột địa chính trị.

Trục xoay chính vẫn là yếu tố địa chính trị

Tương quan giữa "Dầu thô - Lạm phát - Lãi suất" tiếp tục là trục xoay chính định hình giá trị của vàng trong giai đoạn này. Một thỏa thuận hòa bình sớm đạt được không chỉ giúp khai thông huyết mạch năng lượng toàn cầu mà còn là chìa khóa để giải tỏa áp lực lạm phát, tạo dư địa cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương quay trở lại lộ trình nới lỏng tiền tệ. Các chiến lược gia tại TD Securities và RJO Futures nhận định, một khi chiến tranh chấm dứt và giá dầu suy yếu, vàng sẽ thoát khỏi áp lực đè nén từ lợi suất trái phiếu để kích hoạt một đợt tăng giá bùng nổ, với mục tiêu tiềm năng có thể vượt ngưỡng 5.000 USD/oz hoặc thậm chí 5.200 USD/oz khi Fed ưu tiên mục tiêu tăng trưởng và việc làm.

Trung Quốc vẫn đang liên tục mua vào

Nhìn vào bức tranh rộng hơn, lực cầu cơ bản đối với vàng vẫn đang được củng cố bởi các tổ chức tài chính lớn, điển hình là động thái mua ròng tháng thứ 18 liên tiếp của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC). Tuy nhiên, trong ngắn hạn, sự thận trọng vẫn là ưu tiên hàng đầu khi các bên liên quan vẫn đang "vừa đánh vừa đàm", thể hiện qua những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Donald Trump về việc phá hủy trang thiết bị của Iran ngay sau thông điệp duy trì lệnh ngừng bắn. Mọi ánh nhìn hiện đang đổ dồn vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp Mỹ công bố vào thứ Sáu; đây sẽ là mảnh ghép cuối cùng giúp nhà đầu tư xác định liệu nền kinh tế Mỹ có đủ sức chống chọi với lãi suất cao, hay sẽ cần đến sự hỗ trợ từ một đợt xoay trục chính sách tiền tệ để châm ngòi cho đà tăng mới của kim loại quý.

Phân tích kỹ thuật

Đà tăng mạnh trong phiên hôm qua đã giúp giá Vàng bứt phá qua vùng đỉnh ngắn hạn 4.740 USD/oz. Tuy nhiên, lực mua không duy trì được lâu khi áp lực bán nhanh chóng quay trở lại, kéo giá giảm xuống dưới mốc 4.700 USD/oz. Việc giá không thể giữ vững vùng breakout đang khiến thị trường trở nên thận trọng hơn với xu hướng tăng hiện tại.

Tín hiệu này cũng được phản ánh rõ trên khung thời gian D1, khi xuất hiện một cây nến pinbar giảm với phần râu trên dài - dấu hiệu cho thấy lực bán đã hấp thụ phần lớn động lượng tăng trước đó. Dù trong phiên sáng nay phe mua đã có nỗ lực kéo giá phục hồi, nhưng xét về mặt động lượng, lực cầu hiện tại vẫn chưa đủ mạnh để cải thiện đáng kể cấu trúc kỹ thuật của thị trường.

Do đó, chỉ cần một áp lực bán vừa đủ xuất hiện, giá có thể giảm về lại các vùng hỗ trợ tiềm năng trước mắt là 4.658 USD/oz.