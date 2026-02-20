GOLD - Nhịp giảm đang dần rõ nét?!

Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1:

Trong thời gian gần đây, giá Vàng đang đi ngang và tích lũy sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Điều này cho thấy thị trường đang tạm “nghỉ”, chưa có thông tin đủ mạnh để đẩy giá đi xa hơn. Nhà đầu tư cũng đang thận trọng hơn và quan sát xem xu hướng tiếp theo sẽ là tăng hay giảm.

Tuy nhiên, giá nhiều lần không thể vượt qua mốc 5.100 USD/oz, điều này cho thấy lực bán đang xuất hiện nhiều hơn ở vùng giá cao. Nếu giá giảm xuống dưới 4.960 USD, khả năng cao sẽ xuất hiện một nhịp giảm rõ ràng hơn, và khi đó giá có thể lùi về vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 4.852 USD/oz.

Ngược lại, nếu mốc 4.960 USD vẫn được giữ vững, đây sẽ là vùng hỗ trợ quan trọng giúp phe mua quay trở lại. Khi đó, giá Vàng vẫn còn cơ hội tăng và thử thách lại vùng đỉnh 5.100 USD/oz trong thời gian tới.

Nguồn: xStation