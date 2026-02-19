OIL: Giá dầu thô tăng trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran ⚔️

Dầu WTI hiện tăng 1,30% lên 65,90 USD/thùng. Dầu Brent đang giao dịch trên 70 USD. Việc căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang một lần nữa đã làm gia tăng các rủi ro địa chính trị.

Các báo cáo cho thấy đàm phán ngoại giao đang rơi vào bế tắc, trong khi hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực gia tăng đã làm dấy lên lo ngại về khả năng Mỹ tiến hành một cuộc tấn công vào Iran. Nhà đầu tư đang gia tăng vị thế mua trước kỳ nghỉ cuối tuần, do lo sợ rằng bất kỳ sự gián đoạn nào tại eo biển Hormuz có thể làm hạn chế đáng kể nguồn cung toàn cầu. Mặc dù các đợt căng thẳng trước đây không tạo ra xu hướng tăng giá bền vững, các nhà phân tích cảnh báo rằng việc đánh giá thấp rủi ro lần này có thể là sai lầm, đặc biệt khi Iran phát tín hiệu có thể nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng nếu xung đột tiếp tục leo thang.

Bối cảnh kinh tế vĩ mô càng khiến tình hình trở nên phức tạp. Biên bản cuộc họp của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách vẫn thận trọng với việc cắt giảm lãi suất, thậm chí một số người vẫn để ngỏ khả năng quay lại thắt chặt nếu lạm phát dai dẳng — điều này đang hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Đồng thời, một phán quyết sắp tới của Tòa án Tối cao liên quan đến thuế quan có thể làm thay đổi đáng kể kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu. Một bất ngờ tích cực theo hướng hỗ trợ tăng trưởng — chẳng hạn như việc dỡ bỏ thuế quan — có thể đẩy giá dầu tăng nhờ triển vọng nhu cầu cải thiện, trong khi dữ liệu vĩ mô yếu hoặc tín hiệu diều hâu từ Fed có thể kìm hãm đà tăng bất chấp căng thẳng địa chính trị.

Về mặt kỹ thuật, giá dầu đã phục hồi mạnh từ vùng hỗ trợ 62–63 USD và hiện đang kiểm tra vùng kháng cự quan trọng 66–67 USD. Nếu bứt phá rõ ràng lên trên vùng này, giá có thể hướng tới 70,50 USD và tiếp tục gia tăng phần bù rủi ro địa chính trị. Tuy nhiên, nếu không có sự leo thang rõ rệt của xung đột, thị trường có thể vẫn dao động trong biên độ hiện tại, cân bằng giữa rủi ro tin tức và các yếu tố vĩ mô.