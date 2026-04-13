Goldman Sachs: Kết quả tài chính trái chiều gây áp lực lên giá trị cổ phiếu

Goldman Sachs khởi đầu năm 2026 với một quý rất tích cực, vượt xa kỳ vọng của thị trường về doanh thu, lợi nhuận và khả năng sinh lời. Kết quả cho thấy sự phục hồi rõ rệt của hoạt động thị trường vốn, đặc biệt trong lĩnh vực mua bán & sáp nhập (M&A) cũng như phát hành cổ phiếu và trái phiếu, đồng thời điều kiện giao dịch cổ phiếu cũng rất thuận lợi. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy sự mất cân đối đáng kể giữa các mảng kinh doanh, khi mảng cổ phiếu và ngân hàng đầu tư rất mạnh lại đối lập với hiệu suất yếu hơn của FICC. Chi phí hoạt động tăng nhẹ, trong khi tỷ lệ vốn CET1 thấp hơn kỳ vọng của thị trường.

Dù nền tảng cơ bản vững chắc, phản ứng của thị trường vẫn khá thận trọng. Trong giao dịch trước giờ mở cửa, cổ phiếu giảm khoảng 3% so với giá đóng cửa trước đó, cho thấy nhà đầu tư chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi kết quả và đang tập trung vào các điểm yếu trong báo cáo, đặc biệt là FICC và tỷ lệ CET1.

Các kết quả tài chính chính

Doanh thu thuần: 17.23 tỷ USD (+14% so với cùng kỳ)

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS): 17.55 USD (kỳ vọng: 16.34 USD)

ROE: 19.8%

ROTE: 21.3%

Global Banking & Markets: 12.74 tỷ USD (+19% so với cùng kỳ)

Doanh thu giao dịch cổ phiếu: 5.33 tỷ USD (vượt kỳ vọng)

Doanh thu giao dịch FICC: 4.01 tỷ USD (thấp hơn kỳ vọng)

Doanh thu ngân hàng đầu tư: 2.84 tỷ USD

Tư vấn: 1.49 tỷ USD

Tiền gửi: 561 tỷ USD

Tỷ lệ CET1: 12.5%

Chi phí hoạt động: 10.43 tỷ USD

Hiệu suất tài chính và khả năng sinh lời

Con số quan trọng nhất trong quý là 17.23 tỷ USD doanh thu thuần, phản ánh quy mô hoạt động lớn và tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Điều này xác nhận rằng ngân hàng đang tận dụng tốt điều kiện thị trường thuận lợi và duy trì hoạt động mạnh ở các mảng kinh doanh chính.

EPS đạt 17.55 USD cho thấy tăng trưởng doanh thu đã chuyển hóa trực tiếp thành lợi nhuận, điều đặc biệt quan trọng với các ngân hàng đầu tư, nơi khả năng chuyển đổi doanh thu thành lợi nhuận là yếu tố then chốt.

ROE gần 20% và ROTE trên 21% cho thấy hiệu quả sử dụng vốn rất cao, tiếp tục là một trong những lợi thế cạnh tranh chính của Goldman Sachs.

Giao dịch cổ phiếu

Doanh thu từ giao dịch cổ phiếu đạt 5.33 tỷ USD, vượt xa kỳ vọng thị trường. Điều này phản ánh hoạt động mạnh từ khách hàng tổ chức và điều kiện thị trường thuận lợi, bao gồm biến động cao và dòng vốn lớn.

Đây là một trong những động lực chính giúp kết quả vượt kỳ vọng và khẳng định vị thế mạnh của Goldman Sachs trong lĩnh vực giao dịch cổ phiếu toàn cầu.

FICC - là gì và vì sao yếu

FICC là viết tắt của Fixed Income, Currencies and Commodities (trái phiếu, ngoại hối và hàng hóa). Mảng này bao gồm giao dịch trái phiếu (chính phủ và doanh nghiệp), tiền tệ và hàng hóa. Đây là một mảng cốt lõi của ngân hàng đầu tư, tạo doanh thu từ biến động lãi suất, tỷ giá và nhu cầu phòng hộ của khách hàng.

Doanh thu FICC đạt 4.01 tỷ USD so với kỳ vọng 4.87 tỷ USD, là một điểm thất vọng rõ ràng. Kết quả yếu cho thấy điều kiện kém thuận lợi hơn trên thị trường trái phiếu và ngoại hối, cũng như mức độ hoạt động thấp hơn của khách hàng trong các sản phẩm lãi suất và tín dụng.

Sự chênh lệch giữa mảng cổ phiếu mạnh và FICC yếu cho thấy điều kiện thị trường không đồng đều, với lợi thế nghiêng rõ về tài sản rủi ro như cổ phiếu.

Ngân hàng đầu tư

Mảng Global Banking & Markets đạt 12.74 tỷ USD doanh thu, tăng 19% so với cùng kỳ và vượt kỳ vọng.

Mảng nổi bật nhất là tư vấn, tăng 89% so với cùng kỳ lên 1.49 tỷ USD. Điều này cho thấy sự phục hồi rõ rệt của hoạt động M&A và tâm lý tích cực hơn từ doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Hoạt động bảo lãnh phát hành cũng khả quan, phản ánh sự gia tăng trong phát hành cổ phiếu và trái phiếu và việc thị trường vốn dần mở lại.

Chi phí và rủi ro

Chi phí hoạt động đạt 10.43 tỷ USD, cao hơn nhẹ so với kỳ vọng, cho thấy áp lực chi phí ở mức vừa phải cùng với sự mở rộng hoạt động kinh doanh.

Chi phí nhân sự thấp hơn dự báo phần nào bù đắp cho các chi phí vận hành khác cao hơn. Dự phòng tín dụng đạt 315 triệu USD, phản ánh cách tiếp cận thận trọng đối với rủi ro tín dụng và giả định vĩ mô bảo thủ.

Vốn và bảng cân đối kế toán

Vị thế vốn vẫn ổn định, dù tỷ lệ CET1 ở mức 12.5% thấp hơn kỳ vọng. Điều này có thể hạn chế tính linh hoạt về vốn trong ngắn hạn, bao gồm khả năng mua lại cổ phiếu.

Tiền gửi tăng lên 561 tỷ USD (+12% theo quý), trong khi tài sản quản lý đạt 3.65 nghìn tỷ USD (+15% so với cùng kỳ). Dòng vốn ròng 62 tỷ USD tiếp tục củng cố mảng quản lý tài sản và gia tăng nguồn thu phí ổn định.

Rủi ro chính

Rủi ro lớn nhất là tính chu kỳ cao của lợi nhuận và sự phụ thuộc mạnh vào điều kiện thị trường. Kết quả FICC cho thấy không phải tất cả các mảng đều hưởng lợi từ cải thiện tâm lý thị trường. Ngoài ra, tỷ lệ CET1 thấp hơn có thể hạn chế linh hoạt tài chính. Cơ cấu chi phí cao cũng gây áp lực lên biên lợi nhuận khi điều kiện thị trường kém thuận lợi.

Cơ hội và điểm tích cực

Cơ hội lớn nhất là sự phục hồi tiếp tục của hoạt động M&A, đã thể hiện rõ qua tăng trưởng mạnh của mảng tư vấn. Điều kiện thuận lợi của thị trường cổ phiếu cũng hỗ trợ giao dịch và bảo lãnh phát hành.

Ngoài ra, giá dầu tăng có thể gây áp lực lạm phát, làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang duy trì lãi suất cao lâu hơn. Kịch bản này có thể hỗ trợ lợi nhuận ngân hàng đầu tư trong các quý tới thông qua thu nhập lãi thuần cao hơn và hoạt động mạnh hơn trên thị trường lãi suất và ngoại hối.

Triển vọng

Trong các quý tới, việc duy trì đà tăng của ngân hàng đầu tư và giao dịch cổ phiếu sẽ là yếu tố then chốt. Nếu điều kiện thị trường tiếp tục thuận lợi và hoạt động M&A duy trì, Goldman Sachs có thể giữ vững hiệu suất mạnh.

FICC vẫn là biến số quan trọng, và bất kỳ sự phục hồi nào ở mảng này cũng có thể cải thiện đáng kể cơ cấu doanh thu. Kỷ luật chi phí và diễn biến của CET1 cũng sẽ là các yếu tố cần theo dõi, đặc biệt trong bối cảnh chính sách hoàn vốn cho cổ đông.

Tổng kết chính

Quý 1 năm 2026 của Goldman Sachs nhìn chung là tích cực. Kết quả được thúc đẩy bởi giao dịch cổ phiếu rất mạnh và sự phục hồi rõ rệt của ngân hàng đầu tư, đặc biệt là mảng tư vấn. Hiệu suất FICC yếu hơn và chi phí cao hơn không làm thay đổi bức tranh tích cực tổng thể, khi công ty vẫn là một trong những bên hưởng lợi chính từ sự cải thiện của hoạt động thị trường vốn.

Nguồn: xStation5