Mọi ánh mắt đổ dồn vào SpaceX: Cổ phiếu sẽ mở cửa ở mức giá nào?

SpaceX hiện vẫn đang ở trạng thái trước giờ mở cửa (pre-launch) và chưa chính thức bắt đầu giao dịch. Cổ phiếu dự kiến sẽ mở cửa quanh mức $175 trên sàn Nasdaq, so với mức giá IPO ban đầu là $135/cổ phiếu. Việc lùi thời gian bắt đầu giao dịch đối với các thương vụ IPO quy mô lớn là một thủ tục tiêu chuẩn nhằm đảm bảo một phiên chào sàn diễn ra suôn sẻ.
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Một phần cốt lõi của quy trình này là việc xác định giá mở cửa, nhằm mục đích cân bằng lệnh mua và lệnh bán khớp nhau nhất có thể.
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Các ngân hàng đầu tư đang tiến hành đánh giá lực cầu đối với cổ phiếu SpaceX ở các mức giá khác nhau trước khi tiếng chuông giao dịch chính thức vang lên.
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Mục tiêu của việc này là tránh một đợt bán tháo phòng vệ ngay sau khi chào sàn, đồng thời đảm bảo một sự khởi đầu tương đối ổn định cho quá trình giao dịch.
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Đối với một thương vụ gọi vốn có quy mô khổng lồ như SpaceX, quy trình này có thể kéo dài vài giờ đồng hồ trước khi cổ phiếu được phép giao dịch chính thức.
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Các thương vụ IPO lớn trong quá khứ cũng từng ghi nhận các đợt trì hoãn tương tự. Ví dụ, Alibaba chỉ bắt đầu giao dịch sau khoảng 3 giờ kể từ khi thị trường Mỹ mở cửa, trong khi một số đợt IPO gần đây thậm chí phải đợi đến đầu giờ chiều mới chính thức khớp lệnh.
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Sàn Nasdaq và các ngân hàng quản lý thương vụ phát hành này sẽ muốn đảm bảo sự chắc chắn rằng mức giá mở cửa đã được thiết lập một cách hợp lý, nhằm ngăn cổ phiếu rơi vào một đợt lao dốc mạnh ngay sau khi ra mắt thị trường.
Source: xStation5
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