Wall Street phục hồi khi giá dầu lao dốc 📈 Cổ phiếu Adobe bốc hơi 8% sau báo cáo tài chính

Các hợp đồng chỉ số tương lai của Mỹ tiếp tục tăng điểm khi các nhà đầu tư nỗ lực chờ đợi phiên chào sàn lịch sử của SpaceX (SPCX.US). Trong khi đó, giá dầu đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng và thủng mốc 90 USD/thùng, giữa bối cảnh thị trường ngày càng kỳ vọng rằng Mỹ và Iran đang tiến gần đến một thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột. Các tín hiệu hiện tại cho thấy SpaceX có thể mở cửa quanh mức 165 USD/cổ phiếu, đồng nghĩa với việc giá trị vốn hóa thị trường sẽ vượt mốc 2 nghìn tỷ USD ngay trong ngày giao dịch đầu tiên.

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 đã tăng gần 0,9% sau khi chỉ số này ghi nhận mức tăng hơn 3% trong phiên giao dịch trước đó. Các thị trường chứng khoán châu Âu và châu Á cũng tiếp tục kéo dài xu hướng dịch chuyển dòng vốn sang tài sản rủi ro (risk-on) cho đến cuối tuần. Giá dầu thô Brent giảm 4% và đang trên đà có phiên đóng cửa đầu tiên dưới mức 88 USD/thùng kể từ tuần đầu tiên nổ ra cuộc xung đột. Sự sụt giảm này phản ánh việc phần bù rủi ro địa chính trị đang nhanh chóng bị xóa bỏ khi các nhà đầu tư ngày càng đặt cược vào một giải pháp ngoại giao và việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Các báo cáo cho thấy một thỏa thuận khung có thể được ký kết sớm nhất vào Chủ Nhật tới, và các quan chức Iran cũng phát đi tín hiệu rằng các cuộc đàm phán đang đi vào giai đoạn hoàn tất. Bản dự thảo được cho là bao gồm 14 điều khoản, trong đó có việc mở lại eo biển Hormuz và thời hạn 60 ngày để đàm phán về các vấn đề hạt nhân.

Tại Wall Street, đợt tăng điểm mới nhất một lần nữa được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu bán dẫn. Trong khi đó, thị trường trái phiếu vẫn duy trì trạng thái ổn định sau làn sóng tìm kiếm hầm trú ẩn an toàn (flight-to-safety) vào hôm thứ Năm do những căng thẳng tại Trung Đông kích hoạt. Lợi suất trái phiếu châu Âu đang dịch chuyển xuống mức thấp hơn khi giá năng lượng hạ nhiệt làm giảm bớt các mối lo ngại về lạm phát. Đồng USD đang ổn định trở lại sau 4 phiên giảm liên tiếp, giá vàng vẫn duy trì sát các mức gần đây và Bitcoin ghi nhận những mức tăng trưởng khiêm tốn.

US100 (M30)

Đồ thị cho thấy hợp đồng tương lai Nasdaq 100 đã xóa sạch gần như toàn bộ đà giảm của ngày hôm qua – nhịp giảm vốn dĩ bị kích ngòi bởi lời cảnh báo của cựu Tổng thống Trump về một cuộc tấn công tiềm tàng nhắm vào Iran. Ông Trump sau đó đã dịu giọng hơn trong các phát ngôn của mình, mặc dù gần đây ông có thừa nhận rằng các cuộc đàm phán giữa giới chức Mỹ và Iran vẫn đang đối mặt với một vài "bất đồng" nhất định.

Nguồn: xStation 5

Mặc dù KLA Corp có sự suy yếu, lĩnh vực bán dẫn nhìn chung vẫn là một trong những nhóm ngành hoạt động mạnh mẽ nhất trong ngày hôm nay. Các công ty liên quan đến mảng bộ nhớ như SanDisk, cùng với Arm Holdings, đang ghi nhận những mức tăng điểm đáng chú ý. Nhóm cổ phiếu tài chính và ngân hàng cũng có hiệu suất vượt trội, trong khi các công ty thuộc lĩnh vực quốc phòng nằm trong số những mã yếu nhất thị trường.

Nguồn: xStation 5

Adobe chịu áp lực bất chấp kết quả kinh doanh mạnh mẽ khi nhà đầu tư tập trung vào sự giảm tốc của chỉ số ARR

Cổ phiếu của Adobe (NASDAQ: ADBE) tiếp tục chịu áp lực bán tháo sau khi công ty công bố báo cáo tài chính quý 2 của năm tài chính 2026. Mặc dù Adobe mang về mức doanh thu kỷ lục, đạt mức tăng trưởng cao hơn dự kiến và nâng dự phóng kế hoạch cho cả năm, các nhà đầu tư lại chỉ tập trung đổ dồn sự chú ý vào hai điểm tiêu cực: kỳ vọng yếu hơn đối với tăng trưởng chỉ số ARR hữu cơ (Doanh thu định kỳ hàng năm) và những thay đổi liên tục trong bộ máy lãnh đạo cấp cao của công ty. Hệ quả là cổ phiếu Adobe đã lao dốc khoảng 7%, kéo theo hàng loạt tổ chức tài chính lớn tại Wall Street đồng loạt hạ xếp hạng tín nhiệm hoặc hạ mức giá mục tiêu đối với cổ phiếu này.

Xét một cách khách quan, các kết quả tài chính của Adobe rất khó để chê trách. Doanh thu đạt mức kỷ lục 6,62 tỷ USD, tương đương mức tăng trưởng khoảng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số EPS non-GAAP đạt mức 5,96 USD, trong khi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đạt tổng cộng 2,17 tỷ USD. Tổng chỉ số ARR đạt khoảng 27,1 tỷ USD và ban lãnh đạo đã nâng triển vọng kinh doanh cho cả năm. Tuy nhiên, giới đầu tư lại kết luận rằng những diễn biến quan trọng nhất thực chất lại đang bị che giấu đằng sau những số liệu hào nhoáng bề nổi đó.

Mối bận tâm hàng đầu của thị trường lúc này chính là chất lượng và tính bền vững của đà tăng trưởng trong tương lai. Adobe đã hạ triển vọng tăng trưởng ARR hữu cơ xuống khoảng 480–500 triệu USD. Khoảng một nửa giá trị điều chỉnh giảm này được cho là do sự chậm trễ trong các sáng kiến định giá mới, trong khi nửa còn lại phản ánh định hướng ngày càng chú trọng của công ty vào chiến lược cung cấp dịch vụ miễn phí cơ bản (freemium). Chỉ số ARR mới ròng (Net new ARR) không tính thương vụ thâu tóm Semrush đạt 560 triệu USD, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích tại Wolfe Research nhận định rằng quý này có thể là một bước ngoặt "làm thay đổi luận điểm đầu tư", khi lập luận rằng mức tăng trưởng liên quan đến AI vẫn chưa đủ lớn để bù đắp cho đà giảm tốc của mảng kinh doanh đăng ký thuê bao cốt lõi của Adobe.

Một vấn đề mấu chốt khác là sự dịch chuyển chiến lược của Adobe sang các dịch vụ freemium. Ban lãnh đạo đang ngày càng ưu tiên việc thu hút người dùng và tăng cường mức độ tương tác hơn là mục tiêu kiếm tiền (monetization) trong ngắn hạn. Nhiều sáng kiến tăng giá theo kế hoạch đã bị hoãn lại, làm dấy lên nỗi lo ngại rằng tăng trưởng doanh thu trong tương lai có thể sẽ bị phụ thuộc nặng nề vào việc chuyển đổi nhóm người dùng miễn phí thành khách hàng trả phí. Các nhà phân tích tại Piper Sandler và BMO thừa nhận chiến lược này có thể mở rộng tệp người dùng của Adobe, nhưng họ đặt dấu hỏi lớn về việc liệu công ty có thể khai thác dòng tiền từ những người dùng này một cách hiệu quả hay không trong một môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn là một trong những mảng tăng trưởng mạnh mẽ nhất của Adobe. Chỉ số ARR từ các sản phẩm ưu tiên AI (AI-first ARR) đã tăng hơn gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái để vượt mức 500 triệu USD, chỉ số ARR của Firefly tăng 50% so với quý trước, và lượng người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) trên khắp Acrobat và Express đã tăng từ 700 triệu lên 850 million người. Mặc dù vậy, các nhà đầu tư vẫn giữ thái độ hoài nghi bởi vì ARR liên quan đến AI hiện tại vẫn chiếm chưa đầy 2% trong tổng nền tảng doanh thu định kỳ của Adobe. Dù tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng, phân khúc này vẫn còn quá nhỏ bé khi đặt lên bàn cân với quy mô hoạt động chung của toàn bộ doanh nghiệp.

Những xáo trộn trong bộ máy lãnh đạo càng làm trầm trọng thêm sự lo ngại của giới đầu tư. Giám đốc Tài chính (CFO) Dan Durn sẽ rời Adobe vào ngày 15 tháng 6 để đầu quân cho Marvell Technology, trong khi công ty đồng thời phải ráo riết tìm kiếm người kế nhiệm cho vị trí Giám đốc Điều hành (CEO) của ông Shantanu Narayen – người được dự kiến sẽ chuyển giao sang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Đối với nhiều nhà đầu tư, thời điểm diễn ra các sự kiện này là một điểm trừ lớn khi Adobe đang cố gắng thực hiện một bước chuyển dịch chiến lược mang tính sống còn xoay quanh các sản phẩm AI và freemium. Các nhà phân tích tại Evercore lưu ý rằng tâm lý thị trường khó có thể cải thiện cho đến khi một CEO và CFO mới được bổ nhiệm, đồng thời chứng minh được năng lực thực thi đáng tin cậy đối với chiến lược dài hạn của công ty.

Sau cùng, đợt bán tháo hiện tại không phải là tấm gương phản chiếu cho một kết quả tài chính đang đi xuống. Thay vào đó, các nhà đầu tư dường như đang lo sợ rằng Adobe có thể đang hy sinh biên lợi nhuận ngắn hạn và tăng trưởng chỉ số ARR chỉ để xây dựng một tệp người dùng miễn phí lớn hơn, trong khi việc kiếm tiền từ AI vẫn còn quá nhỏ để có thể bù đắp hoàn toàn cho đà tăng trưởng đang chậm lại ở mảng kinh doanh thuê bao truyền thống. Kết quả là, Wall Street đang ngày càng đổ dồn sự chú ý vào rủi ro thực thi (execution risk) hơn là hiệu suất hoạt động hiện tại của doanh nghiệp.

Nguồn: xStation 5