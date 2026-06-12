📈Cổ phiếu SpaceX tăng vọt 20%

Cổ phiếu SpaceX (SPCX.US) đã chính thức có màn ra mắt đầy ấn tượng trên sàn Wall Street vào ngày hôm nay, bắt đầu giao dịch khoảng hai giờ sau khi thị trường Mỹ mở cửa. Cổ phiếu được niêm yết trên sàn Nasdaq dưới mã ticker SPCX.US.
Phiên giao dịch chính thức khởi động vào khoảng 21:45 giờ VN tại mức giá quanh 149 USD/cổ phiếu. Chỉ trong vòng mười phút đầu tiên, giá cổ phiếu đã tăng vọt lên gần 165 USD/cổ phiếu, đồng nghĩa với việc đẩy giá trị vốn hóa thị trường vượt mốc 2 nghìn tỷ USD. Thương vụ phát hành này đã đánh dấu đợt IPO lớn nhất trong lịch sử Wall Street.
Tại các mức giá hiện tại, cổ phiếu SpaceX đang được giao dịch cao hơn 21% so với mức giá IPO ban đầu là 135 USD/cổ phiếu, làm nổi bật lực cầu cực kỳ mạnh mẽ từ các nhà đầu tư trong phiên chào sàn rất được mong đợi của công ty.
Nguồn: xStation 5
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