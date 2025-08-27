HK.cash mất 2% 📉 Chỉ số chứng khoán Trung Quốc giảm do lo ngại về quy định thị trường

Đà tăng tại Trung Quốc, được thúc đẩy bởi sự lạc quan về lĩnh vực công nghệ và căng thẳng thương mại với Mỹ hạ nhiệt, đang mất dần động lực do hoạt động chốt lời. Hợp đồng HK.cash giảm hơn 2% khi thị trường lo ngại rằng chính quyền có thể quay lại lập trường giảm đòn bẩy và buộc nhiều công ty môi giới phải siết chặt điều kiện tài trợ. Trong tháng 8/2025, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã tăng thêm hơn 1 nghìn tỷ USD giá trị, đạt mức cao nhất trong một thập kỷ. Đợt tăng này được thúc đẩy bởi dòng vốn mạnh từ nhà đầu tư trong nước và tâm lý được cải thiện sau khi căng thẳng thương mại với Mỹ hạ nhiệt.

Đà tăng quá mạnh đã làm dấy lên lo ngại thị trường quá nóng. Sinolink Securities đã nâng tỷ lệ ký quỹ bắt buộc trong các hợp đồng tài trợ mới lên 100% nhằm kiềm chế tình trạng lạm dụng đòn bẩy. Một số quỹ tương hỗ cũng áp dụng hạn mức mua hàng ngày. Ví dụ, quỹ vệ tinh của GF Star Growth Index ETF đã giới hạn dòng vốn mới chỉ còn 100 nhân dân tệ, một trong những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất trong đợt tăng giá hiện tại.

Khối lượng giao dịch trên các sàn Trung Quốc đại lục đạt 3,1 nghìn tỷ nhân dân tệ (433 tỷ USD), mức cao thứ hai trong lịch sử. Trong khi đó, dư nợ giao dịch ký quỹ đã vượt 2,1 nghìn tỷ nhân dân tệ, cao nhất kể từ năm 2015 – thời điểm thị trường đang ở giữa một bong bóng đầu cơ.

Số lượng tài khoản môi giới mới mở bởi nhà đầu tư cá nhân tăng 71% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7, cho thấy hiệu ứng “FOMO” mạnh mẽ và một làn sóng vốn cá nhân khổng lồ đổ vào thị trường.

Các nhà phân tích lưu ý rằng bong bóng đầu cơ có thể đã bắt đầu hình thành ở một số phân khúc, nhưng các biện pháp siết chặt tài trợ gần đây chủ yếu nhằm bảo vệ các công ty môi giới và khách hàng khỏi rủi ro thua lỗ, hơn là tín hiệu cho thấy thị trường đã đạt đỉnh. Bắc Kinh vốn có tiền lệ can thiệp vào thị trường trong cả những đợt sụt giảm mạnh lẫn những đợt tăng nóng. Từ năm 2023, nhà chức trách đã thắt chặt quy định bán khống và nâng yêu cầu ký quỹ cho các quỹ, những biện pháp này tiếp tục được củng cố thêm trong năm 2024. Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demo Tạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại Nguồn: xStation5

