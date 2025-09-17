Họp báo FOMC: Cuộc họp quan trọng – phép thử then chốt cho thị trường

Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tối nay được đánh giá là một trong những sự kiện được mong đợi nhất từ đầu năm đến nay. Kết quả từ cuộc họp này sẽ có tác động theo hai hướng: quyết định ngay lập tức và hệ quả dài hạn.Thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản, với xác suất nhỏ (4%) cho một đợt cắt giảm mạnh hơn là 50 điểm. Nhiều khả năng mức giảm 25 điểm sẽ diễn ra, do thị trường lao động đang chững lại, điều này tạo cơ sở để Fed hành động nhằm hỗ trợ mục tiêu toàn dụng lao động. Tuy nhiên, điều mà thị trường quan tâm hơn chính là tín hiệu cho tương lai: liệu Fed có đang bắt đầu một chu kỳ cắt giảm lãi suất kéo dài hay không.

Cuộc họp lần này cũng sẽ công bố Biểu đồ Dot Plot cập nhật, thể hiện quan điểm của các thành viên Fed về mức lãi suất trong các tháng tới. Lần gần nhất được công bố vào tháng 6, khi đó ước tính trung vị cho thấy lãi suất sẽ ở mức 3,87% vào năm 2025, 3,6% vào năm 2026 và 3,37% trong giai đoạn dài hạn hơn.

Fed sẽ làm gì tiếp theo?

Từ đó đến nay, kỳ vọng về lãi suất đã có sự điều chỉnh lớn. Thị trường hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang (Federal Funds Futures) dự báo lãi suất sẽ giảm xuống 3,6% vào tháng 12 năm nay và xuống 2,88% vào cuối năm 2026. Câu hỏi quan trọng nhất mà thị trường muốn được trả lời trong cuộc họp tối nay: Fed sẽ xác nhận câu chuyện này và ủng hộ tốc độ giảm lãi suất nhanh, hay sẽ bác bỏ và đi chậm hơn?

Có cả ưu và nhược điểm đối với việc cắt giảm lãi suất vào thời điểm hiện tại. Về mặt tích cực: thị trường lao động Mỹ đang suy yếu. Fed có nhiệm vụ kép là duy trì ổn định giá cả và toàn dụng lao động. Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng từ mức thấp kể từ 2023 và có lo ngại rằng khi thị trường lao động đã yếu đi thì tỷ lệ thất nghiệp có thể leo thang nhanh chóng, như dữ liệu lịch sử cho thấy. Nếu Fed muốn đi trước một bước để kiểm soát nguy cơ thất nghiệp, họ có thể sẽ cắt giảm lãi suất trong vài tháng tới nhằm ngăn chặn những tác động xấu hơn đối với tăng trưởng việc làm.

Tuy nhiên, việc thực hiện gần 6 lần cắt giảm lãi suất trong vòng 15 tháng tới, như kỳ vọng hiện tại của thị trường tài chính, sẽ không tránh khỏi những hệ quả tiêu cực tiềm ẩn. Lạm phát là mối lo ngại lớn nhất. Số liệu CPI mới nhất cho thấy lạm phát toàn phần ở mức 2,9%, trong khi lạm phát lõi là 3,1% — cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed. Vấn đề đặt ra là tốc độ cắt giảm lãi suất quá nhanh có thể khiến kỳ vọng lạm phát dài hạn tăng lên.

Hiện tại, các thước đo kỳ vọng lạm phát đưa ra tín hiệu trái chiều. Dự báo lạm phát 1 năm của Đại học Michigan đang ở mức 4,8%, trong khi kỳ vọng 5–10 năm đã tăng mạnh trong những tuần gần đây lên 3,9%. Ngược lại, chỉ số kỳ vọng lạm phát kỳ hạn 5 năm trong 5 năm tới của Fed St. Louis chỉ ở mức 2,33%, cho thấy kỳ vọng lạm phát ôn hòa hơn. Điều này có nghĩa là nếu Fed nới lỏng quá nhanh hoặc quá nhiều, rủi ro là kỳ vọng lạm phát sẽ bị “mất neo” và có thể dẫn đến một vòng xoáy lạm phát, gây ra biến động mạnh trên thị trường trái phiếu Kho bạc Mỹ. Đây cũng là một trong những lý do khiến giá vàng tăng vọt lên mức kỷ lục, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất giảm xuống, bởi vàng luôn được xem là “hàng rào phòng hộ” chống lạm phát.

Ngoài yếu tố kinh tế, cuộc họp Fed lần này còn chịu tác động chính trị. Nhà Trắng đang gây áp lực lớn lên Chủ tịch Jerome Powell và Fed để cắt giảm lãi suất. Tổng thống Donald Trump đã tìm cách cải tổ Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Fed nhằm phản ánh quan điểm của ông về định hướng lãi suất. Hôm thứ Hai, ứng cử viên Stephen Miran, cố vấn kinh tế của Nhà Trắng, đã được phê chuẩn vào hội đồng. Bên cạnh đó, Trump cũng đang tìm cách sa thải Lisa Cook, người bị cáo buộc gian lận thế chấp, mặc dù việc này hiện bị tòa án chặn lại.

Trump là trung tâm của cuộc họp lần này

Trump sẽ đóng vai trò trung tâm trong cuộc họp, đặc biệt khi Miran đã trở thành thành viên có quyền biểu quyết. Trong phiên điều trần trước Ủy ban Thượng viện trước khi được bổ nhiệm, Miran đã đề cập đến “nhiệm vụ thứ ba” của Fed – theo đuổi mức lãi suất dài hạn ở mức vừa phải. Với mức 6,35%, lãi suất thế chấp 30 năm hiện ở mức thấp nhất kể từ tháng 10/2024, tuy nhiên, con số này vẫn được cho là quá cao đối với Nhà Trắng. Chúng ta có thể chứng kiến các thống đốc Fed do Trump bổ nhiệm bỏ phiếu ủng hộ cắt giảm lãi suất mạnh, trong khi các thống đốc do đảng Dân chủ bổ nhiệm có thể sẽ thận trọng hơn. Đây có thể sẽ là một trong những cuộc họp căng thẳng nhất trong nhiều năm qua.

Cũng cần lưu ý rằng, mặc dù thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ nhượng bộ trước yêu cầu hạ lãi suất của Trump, nhưng chỉ số FedSpeak của Bloomberg lại đang tăng và đã quay trở lại mức cao nhất kể từ tháng 4. Do đó, kết quả của cuộc họp này vẫn còn nhiều bất định, ngay cả khi các thị trường tài chính đang hành xử như thể tốc độ cắt giảm mạnh đã là điều chắc chắn.

Phản ứng của thị trường

Trước cuộc họp này, chứng khoán Mỹ đã tăng vọt lên mức kỷ lục nhờ sự hồi phục của nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Giá vàng lập đỉnh mới, đồng USD suy yếu và tiếp tục là đồng tiền yếu nhất trong nhóm G10 tính đến nay trong năm 2025, trong khi trái phiếu Kho bạc Mỹ lại trở thành thị trường trái phiếu có hiệu suất tốt nhất trong khối các nước phát triển suốt 3 tháng qua.

Thị trường đã phần lớn phản ánh kịch bản ôn hòa từ cuộc họp này, vì vậy câu hỏi đặt ra là: liệu tài sản rủi ro còn có dư địa tăng tiếp hay Fed sẽ bị coi là chưa đủ “bồ câu”? Chúng tôi cho rằng có ba kịch bản tiềm năng cho thị trường:

Kịch bản diều hâu nhất: Fed phản bác lại quan điểm rằng cần phải cắt giảm lãi suất nhanh chóng, khiến chứng khoán sụt giảm, lợi suất và đồng USD tăng, còn giá vàng thoái lui khỏi mức kỷ lục.

Kịch bản trung lập: Fed cắt giảm lãi suất trong cuộc họp lần này nhưng phát tín hiệu về tốc độ cắt giảm chậm hơn trong tương lai (dù vẫn nhiều hơn dự báo hồi tháng 6). Điều này có thể khiến đà tăng của tài sản rủi ro chững lại, đồng thời giúp xoa dịu lo ngại lạm phát và gây áp lực giảm lên giá vàng.

Kịch bản ôn hòa nhất: Fed xác nhận sẽ có thêm 4–5 lần cắt giảm nữa sau lần này và rằng thị trường đã đúng khi kỳ vọng lãi suất thấp hơn. Dù phần lớn tin tốt đã được phản ánh vào giá, điều này vẫn có thể kích hoạt một đợt tăng mới, kéo lợi suất trái phiếu xuống thấp hơn nữa, đặc biệt nếu có nhắc đến “nhiệm vụ thứ ba” trong cuộc họp. Tuy nhiên, về dài hạn, một Fed bị Nhà Trắng chi phối sẽ là tín hiệu xấu cho kinh tế Mỹ và có thể gây áp lực lên giá tài sản, dù hiện tại Fed vẫn chưa ở tình trạng đó.



By Kathleen Brooks, research director at XTB