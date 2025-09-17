Tin đầu ngày (17.09.2025): EURUSD vượt đỉnh trong 4 năm📈Giá dầu tăng, Phố Wall ảm đạm trước thềm FOMC

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/09, chỉ số S&P 500 lùi 0,13%, sau khi đạt mức cao kỷ lục mới vào đầu phiên. Chỉ số Nasdaq Composite hạ 0,07%, chỉ số Dow Jones mất 0,27%.

Phiên giao dịch châu Âu hôm nay bị chi phối bởi lực bán, với chỉ số DAX của Đức giảm gần 1,8%. Đà giảm chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu bảo hiểm và ngân hàng. Giới phân tích cho rằng nguyên nhân có thể bắt nguồn từ những thông tin về luật thuế mới của Ý, có khả năng làm giảm lợi nhuận của các tổ chức tài chính.

Thị trường hiện đang định giá gần như 100% khả năng Fed sẽ cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản. Cặp EUR/USD hôm nay tăng mạnh, vượt 1,1865 và đạt mức cao nhất trong 4 năm. Ngay cả dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực cũng không thể hỗ trợ đồng bạc xanh, dù doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp đều vượt dự báo:

Giá vàng tăng hơn 0,2% nhờ đồng USD suy yếu và lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 3.700 USD/ounce. Giá dầu cũng tiếp tục tăng, được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị và nguồn cung hạn chế từ Nga, khi các nhà máy lọc dầu lớn bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công. Transneft đã cảnh báo nguy cơ sụt giảm sản lượng.

Bitcoin đang ổn định quanh 115.000 USD, cho thấy nhà đầu tư tin vào triển vọng tăng trưởng nhưng vẫn thận trọng trước quyết định của Fed. Ethereum tiếp tục chịu áp lực và dao động tích lũy.

Cổ phiếu Tesla tăng hơn 2%, Amazon tăng trên 1%. Trong khi đó, Uranium Energy Corp. giảm hơn 5% sau khi lập đỉnh lịch sử, với mức tăng hơn 300% kể từ đáy tháng 4. Mỹ vừa thông báo sẵn sàng tăng dự trữ chiến lược uranium. Nvidia và Broadcom cùng giảm hơn 1%.

Hợp đồng tương lai cacao giảm hơn 3% bất chấp tồn kho ICE xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 và điều kiện thời tiết bất lợi tại Tây Phi. Thị trường hiện tập trung vào niên vụ 2025/2026, được kỳ vọng sẽ cân bằng hơn về cung – cầu. Trong khi đó, hợp đồng tương lai lúa mì, ngô và đậu nành trên CBOT tăng hơn 1%.

Scott Bessent và Donald Trump hôm nay một lần nữa nhấn mạnh rằng việc Fed cắt giảm lãi suất mạnh mẽ như một phần của “điều chỉnh chính sách” sẽ được Nhà Trắng hoan nghênh. Các nhà đàm phán Mỹ đã đạt tiến triển trong cuộc đàm phán với Trung Quốc tại Madrid, và Trump cho biết ông đã có sẵn một nhóm công ty chuẩn bị mua lại TikTok sau thỏa thuận với Bắc Kinh.