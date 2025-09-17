CẬP NHẬT MỚI: GBPUSD giảm nhẹ sau dữ liệu CPI của Vương quốc Anh

13:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu lạm phát tháng 8 :

CPI: thực tế 3,8% YoY; dự báo 3,8% YoY;

CPI: thực tế 0,3% MoM; dự báo 0,3% MoM; trước đó 0,1% MoM;

CPI cốt lõi: thực tế 0,3% MoM; trước đó 0,2% MoM;

CPI cốt lõi: thực tế 3,6% YoY; dự báo 3,7% YoY; trước đó 3,8% YoY;

Báo cáo CPI mới nhất của Anh phù hợp với kỳ vọng của thị trường, tương đương với tỷ lệ lạm phát của tháng 7. Áp lực tăng giá lớn nhất tiếp tục đến từ nhà ở (6%), giáo dục (7,5%), dịch vụ truyền thông (6,1%) và thực phẩm (5,1%). Điều này đã được bù đắp một phần bởi tốc độ tăng giá chậm lại của các dịch vụ vận tải - đặc biệt là vé máy bay - cũng như nhà hàng và khách sạn.

Mức đọc không quá bi thảm này không gây ra bất kỳ biến động quá mức nào đối với GBPUSD, điều chỉnh mức tăng của giờ trước đó, trong khi vẫn giữ trên EMA30 trong khoảng thời gian 1 giờ.

Nguồn: xStation5