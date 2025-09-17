CẬP NHẬT MỚI: GBPUSD giảm nhẹ sau dữ liệu CPI của Vương quốc Anh

13:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu lạm phát tháng 8 :
CPI: thực tế 3,8% YoY; dự báo 3,8% YoY;
CPI: thực tế 0,3% MoM; dự báo 0,3% MoM; trước đó 0,1% MoM;
CPI cốt lõi: thực tế 0,3% MoM; trước đó 0,2% MoM;
CPI cốt lõi: thực tế 3,6% YoY; dự báo 3,7% YoY; trước đó 3,8% YoY;
Báo cáo CPI mới nhất của Anh phù hợp với kỳ vọng của thị trường, tương đương với tỷ lệ lạm phát của tháng 7. Áp lực tăng giá lớn nhất tiếp tục đến từ nhà ở (6%), giáo dục (7,5%), dịch vụ truyền thông (6,1%) và thực phẩm (5,1%). Điều này đã được bù đắp một phần bởi tốc độ tăng giá chậm lại của các dịch vụ vận tải - đặc biệt là vé máy bay - cũng như nhà hàng và khách sạn.
Mức đọc không quá bi thảm này không gây ra bất kỳ biến động quá mức nào đối với GBPUSD, điều chỉnh mức tăng của giờ trước đó, trong khi vẫn giữ trên EMA30 trong khoảng thời gian 1 giờ.
Nguồn: xStation5
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.