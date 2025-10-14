Hợp đồng giá cà phê tương lai tăng vọt 5%, vượt mốc 400 xu/pound

Phá vỡ kỹ thuật: Giá đã thành công vượt qua ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng, hiện đang hướng tới vùng cung mạnh trong khoảng 420–430 cent/pound.

Lo ngại nguồn cung: Đà tăng được thúc đẩy bởi nỗi lo hạn hán tại Brazil (rủi ro La Niña) trong giai đoạn hoa nở quan trọng và tồn kho cà phê ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 1,5 năm.

Hợp đồng tương lai cà phê hôm nay tăng gần 5%, vượt mốc 400 cent/pound lần đầu tiên kể từ ngày 17/9. Đà tăng mạnh đã được thể hiện rõ trong phiên hôm qua, chủ yếu do lo ngại kéo dài về lượng mưa thiếu hụt tại Brazil. Lượng mưa thấp trong giai đoạn quan trọng "hoa nở" có nguy cơ làm giảm đáng kể triển vọng sản lượng cho mùa vụ tới.

Thêm vào triển vọng tăng giá là việc tồn kho cà phê được chứng nhận của ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 1,5 năm qua. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung còn trở nên nghiêm trọng hơn khi Hoa Kỳ vẫn tránh nhập khẩu cà phê từ Brazil do áp thuế nhập khẩu 50% vẫn duy trì.

Vấn đề về nguồn cung càng trầm trọng, khi NOAA (Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Hoa Kỳ) tháng trước đã nâng xác suất xảy ra hiện tượng La Niña lên 71%. Hiện tượng này có thể dẫn đến tình trạng hạn hán diện rộng tại Brazil trong những tháng tới, tiềm ẩn khả năng tác động tiêu cực vụ mùa tiếp theo.

Giá cà phê Arabica hôm nay đã tăng khoảng 5%, thành công phá vỡ ngưỡng kháng cự tại mức thoái lui Fibonacci 23,6% của nhịp tăng chính gần đây. Vùng cung mạnh hiện được xác định quanh 420–430 cent/pound. Mức cao lịch sử ghi nhận vào tháng 2 nằm hơi trên mức 430 cent.