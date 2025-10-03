Hợp đồng phát thải tăng vọt! 📈🏭

Hôm nay, các hợp đồng EUA tăng 2,8%, đánh dấu một trong những nhịp tăng mạnh nhất trong những tuần gần đây.

EUA (European Union Allowances) là các công cụ tài chính phản ánh chi phí cho phép thải ra một tấn CO₂ trong khuôn khổ hệ thống mua bán khí thải của Liên minh Châu Âu.

Đợt tăng giá lần này có thể phản ánh sự cải thiện triển vọng công nghiệp tại châu Âu, vì hoạt động kinh tế cao hơn thường đồng nghĩa với nhu cầu năng lượng lớn hơn và lượng phát thải cao hơn, từ đó làm tăng nhu cầu mua hạn ngạch phát thải. Ở góc nhìn dài hạn, các hợp đồng khí thải vẫn đang trong xu hướng tăng. Giá của chúng đã tăng đều đặn trong nhiều năm, đi kèm với khối lượng giao dịch tăng rõ rệt.

Biểu đồ chỉ số EMISS (khung thời gian D1)



Nguồn: xStation5