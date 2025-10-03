Hợp đồng phát thải tăng vọt! 📈🏭

Chỉ số EMISS tăng vọt
Hôm nay, các hợp đồng EUA tăng 2,8%, đánh dấu một trong những nhịp tăng mạnh nhất trong những tuần gần đây.
EUA (European Union Allowances) là các công cụ tài chính phản ánh chi phí cho phép thải ra một tấn CO₂ trong khuôn khổ hệ thống mua bán khí thải của Liên minh Châu Âu.
Đợt tăng giá lần này có thể phản ánh sự cải thiện triển vọng công nghiệp tại châu Âu, vì hoạt động kinh tế cao hơn thường đồng nghĩa với nhu cầu năng lượng lớn hơn và lượng phát thải cao hơn, từ đó làm tăng nhu cầu mua hạn ngạch phát thải. Ở góc nhìn dài hạn, các hợp đồng khí thải vẫn đang trong xu hướng tăng. Giá của chúng đã tăng đều đặn trong nhiều năm, đi kèm với khối lượng giao dịch tăng rõ rệt.
Biểu đồ chỉ số EMISS (khung thời gian D1)
Nguồn: xStation5
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.