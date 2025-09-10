Inditex tăng vọt sau khi công bố kết quả tài chính📈

Inditex (ITX.ES), chủ sở hữu các thương hiệu như Zara, Bershka và Massimo Dutti, đã công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 rất tích cực, khiến cổ phiếu tăng mạnh 5,9% – mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4 năm nay. Công ty ghi nhận doanh thu tăng 1,6% so với cùng kỳ, đạt 18,36 tỷ EUR, đồng thời cho biết quý III cũng khởi đầu khả quan: từ đầu tháng 8 đến ngày 8/9, nhu cầu theo tỷ giá hối đoái cố định đã tăng tới 9%. Sự phục hồi nhu cầu cũng được thể hiện qua doanh số kỷ lục của các bộ sưu tập mới nhất và chính sách quản lý hàng tồn kho hiệu quả.

Tuy nhiên, kết quả hoạt động nửa đầu năm chỉ đáp ứng một phần kỳ vọng của thị trường. EBIT đạt 3,57 tỷ EUR (+0,9% y/y), cao hơn nhẹ so với dự báo 3,56 tỷ EUR, trong khi doanh thu và lợi nhuận ròng thấp hơn một chút so với dự báo (18,36 tỷ EUR so với 18,52 tỷ EUR; 2,79 tỷ EUR so với dự báo 2,82 tỷ EUR). Biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức cao 58,3% (dự báo 58,2%), EBITDA tăng lên 5,11 tỷ EUR (+1,5% y/y, đúng kỳ vọng). Trong cơ cấu doanh thu, Stradivarius, Oysho và Bershka đạt mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, trong khi Massimo Dutti ghi nhận mức giảm nhẹ.

Ban lãnh đạo nhấn mạnh rằng Inditex dự kiến tỷ giá sẽ tác động tiêu cực -4% đến doanh thu năm 2025 (trước đó dự báo -3%), chủ yếu do sự suy yếu của đồng USD và peso so với EUR. Công ty hướng tới tăng tốc tăng trưởng trong nửa cuối năm – để đạt được đồng thuận thị trường, doanh thu cần tăng 5,3% y/y và EBIT tăng 3,2%, so với mức tăng 1,7% trong Q2. Nhờ quản lý chi phí hiệu quả và lợi thế vượt trội trong logistics toàn cầu, Inditex tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu so với các đối thủ châu Âu.

Kết quả tài chính & dự báo của Inditex

Doanh thu: 18,36 tỷ EUR (+1,6% y/y, dự báo 18,52 tỷ EUR)

EBIT: 3,57 tỷ EUR (+0,9% y/y, dự báo 3,56 tỷ EUR)

EBITDA: 5,11 tỷ EUR (+1,5% y/y, dự báo 5,12 tỷ EUR)

Lợi nhuận ròng: 2,79 tỷ EUR (+0,8% y/y, dự báo 2,82 tỷ EUR)

EPS: 0,896 EUR (dự báo 0,889 EUR)

Biên lợi nhuận gộp: 58,3% (dự báo 58,2%)

Doanh thu Zara & Zara Home: 13,15 tỷ EUR (+0,9% y/y)

Doanh thu Pull&Bear: 1,16 tỷ EUR (+3% y/y)

Doanh thu Massimo Dutti: 895 triệu EUR (-1% y/y)

Doanh thu Bershka: 1,44 tỷ EUR (+4,1% y/y)

Doanh thu Stradivarius: 1,33 tỷ EUR (+5,7% y/y)

Doanh thu Oysho: 389 triệu EUR (+5,7% y/y)

Hệ thống cửa hàng: 5.528 cửa hàng (-2,5% y/y, dự báo 5.547)

Dự báo cho nửa cuối năm 2025

Tăng trưởng doanh số từ tháng 8 đến 9: +9% y/y (theo tỷ giá cố định)

Để đạt kỳ vọng của giới phân tích: doanh số H2 phải tăng 5,3% y/y và EBIT tăng 3,2% y/y

Ảnh hưởng tiêu cực từ tỷ giá đến doanh thu: -4% (trước đó -3%)

Ban lãnh đạo nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng sẽ tiếp tục tăng nhờ tối ưu hóa chi phí và lợi thế logistics

Lần đầu tiên kể từ tháng 6 năm nay, giá cổ phiếu đang kiểm định đường trung bình động hàm mũ 200 ngày – một ngưỡng kháng cự quan trọng đối với xu hướng giảm dài hạn hiện tại.

Nguồn: xStation