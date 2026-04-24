Intel: AI thúc đẩy kết quả kinh doanh và CPU có thể là giai đoạn tiếp theo của cuộc cách mạng

Kết quả quý 1 năm 2026 của Intel cho thấy rõ ràng rằng công ty đang bắt đầu thoát khỏi giai đoạn suy yếu kéo dài nhiều năm về mặt vận hành. Báo cáo không chỉ vượt kỳ vọng thị trường, mà quan trọng hơn, triển vọng cho các tháng tới mang màu sắc tăng trưởng rõ rệt, trở thành chất xúc tác cho phản ứng tích cực mạnh mẽ từ thị trường.

Các điểm nổi bật tài chính quý 1

Doanh thu: 13,58 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ, vượt dự báo

EPS điều chỉnh: 0,29 USD so với kỳ vọng khoảng 0,01 USD

Biên lợi nhuận gộp: 41% so với dự báo 34,5%

Trung tâm dữ liệu & AI: 5,05 tỷ USD, tăng 22% YoY

Mảng Foundry: 5,42 tỷ USD, tăng 16% YoY

Lợi nhuận hoạt động: 1,67 tỷ USD so với 0,69 tỷ USD cùng kỳ năm trước

Quy mô bất ngờ tích cực không chỉ thể hiện ở doanh thu mà đặc biệt là ở lợi nhuận. Việc biên lợi nhuận gộp tăng lên 41% cho thấy sự cải thiện cả về cơ cấu doanh thu lẫn hiệu quả chi phí. Điều này phản ánh rằng các biện pháp triển khai trong những quý gần đây đang bắt đầu mang lại kết quả tài chính rõ rệt.

Mảng Trung tâm dữ liệu & AI tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, với mức tăng 22% YoY. Điều này khẳng định rằng trí tuệ nhân tạo đã tạo ra nhu cầu thực tế và đang gia tăng, đặc biệt trong hạ tầng máy chủ. Sự gia tăng vai trò của các ứng dụng suy luận (inference) và edge đang củng cố vị thế của CPU trong hệ sinh thái rộng lớn hơn.

Giai đoạn đầu của làn sóng AI chủ yếu được dẫn dắt bởi GPU, nơi NVIDIA chiếm vị thế thống trị. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy giai đoạn tiếp theo có thể chuyển trọng tâm sang CPU, đặc biệt trong bối cảnh mở rộng quy mô và phổ cập các ứng dụng AI.

Mảng foundry tăng trưởng 16% YoY và dần trở thành phần quan trọng hơn trong cơ cấu kinh doanh. Việc cải thiện năng lực sản xuất cho thấy các hạn chế nguồn cung trước đây đang được nới lỏng, hỗ trợ cả sản lượng và giá bán.

Triển vọng (guidance) vẫn là yếu tố trọng tâm của thị trường. Trong quý 2, công ty dự kiến doanh thu đạt từ 13,8 đến 14,8 tỷ USD và EPS khoảng 0,20 USD - cao hơn rõ rệt so với kỳ vọng trước đó. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp dự kiến khoảng 39% cho thấy xu hướng cải thiện lợi nhuận vẫn tiếp diễn.

Ở góc nhìn rộng hơn, công ty cho thấy nhu cầu vẫn duy trì mạnh và có khả năng tăng trưởng vượt tính mùa vụ trong các quý tới của năm 2026, được hỗ trợ bởi sự mở rộng của AI và điều kiện cung ứng cải thiện. Điều này cho thấy động lực từ đầu năm có thể kéo dài sang nửa cuối năm.

Phản ứng thị trường rất tích cực, với cổ phiếu tăng hơn 20% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, đồng thời kéo theo đà tăng của các công ty bán dẫn khác. Cần lưu ý rằng cổ phiếu Intel đã tăng hơn 70% từ đầu năm đến nay.

Tuy nhiên, dù có sự cải thiện rõ rệt, thách thức vẫn còn tồn tại. Áp lực từ chi tiêu vốn (capex) cao vẫn thể hiện trong dòng tiền, cho thấy quá trình chuyển đổi vẫn cần thời gian và sự thực thi ổn định.

Tổng thể, kết quả kinh doanh và triển vọng cho thấy sự cải thiện ngày càng đáng tin cậy về nền tảng cơ bản của công ty. Sự hỗ trợ từ nhu cầu AI, năng lực sản xuất được cải thiện và hiệu quả vận hành tốt hơn tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng trong các quý tới. Đồng thời, kỳ vọng thị trường cao hơn cũng đồng nghĩa với việc duy trì đà tăng này sẽ là yếu tố then chốt đối với diễn biến giá cổ phiếu trong tương lai.

Nguồn: xStation5