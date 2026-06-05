Mở phiên Mỹ: Phố Wall suy yếu do làn sóng bán tháo cổ phiếu bán dẫn 📌 Intel giảm 6%

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) và S&P 500 (US500) lần lượt giảm 1,3% và 0,6%, trong khi hợp đồng tương lai Dow Jones Industrial Average (US30) tỏ ra vững vàng hơn với mức giảm chỉ 0,2%. Các nhóm ngành ngoài công nghệ đang hoạt động tốt hơn khi nhà đầu tư tiếp tục luân chuyển dòng tiền khỏi các cổ phiếu liên quan đến AI và chất bán dẫn.

Dữ liệu thị trường lao động Mỹ mạnh hơn kỳ vọng, kết hợp với sự suy yếu kéo dài của nhóm công nghệ, đang thúc đẩy làn sóng bán tháo trên diện rộng đối với các cổ phiếu bán dẫn, bao gồm cả các nhà sản xuất chip nhớ như Micron và SanDisk. Cổ phiếu Nvidia giảm hơn 2%, trong khi TSMC mất gần 3,5%, bất chấp việc ban lãnh đạo tiếp tục khẳng định kỳ vọng về nhu cầu AI mạnh mẽ và kéo dài trong nhiều năm tới.

Ngành bán dẫn tiếp tục chịu áp lực

Các nhà sản xuất chip vẫn đang đối mặt với áp lực bán sau báo cáo tài chính của Broadcom. Sau phiên lao dốc mạnh hôm thứ Năm, toàn ngành vẫn chìm trong sắc đỏ:

Broadcom giảm thêm 4% sau khi đã lao dốc 12,5% trong phiên trước,

AMD mất gần 5%,

Intel giảm gần 6%,

Arm Holdings giảm khoảng 7%.

Nhà đầu tư đang trở nên chọn lọc hơn đối với các cổ phiếu AI và bán dẫn sau một đợt tăng giá mạnh đã đẩy định giá của phần lớn ngành này lên mức khá cao.

Báo cáo việc làm mạnh của Mỹ hỗ trợ đồng USD

Nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 172.000 việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) trong tháng 5, vượt xa mức dự báo 80.000 việc làm theo khảo sát của Dow Jones. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,3%, đúng như kỳ vọng của thị trường.

Dữ liệu thị trường lao động tích cực đã hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ, đồng thời làm gia tăng lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có ít động lực hơn để cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

US500 (D1)

Hợp đồng US500 hiện đang hướng tới tuần giảm điểm đầu tiên sau chuỗi 10 tuần tăng liên tiếp. Mặc dù suy yếu, chỉ số này vẫn giữ được trạng thái tích cực hơn so với US100, vốn chịu ảnh hưởng lớn từ nhóm cổ phiếu công nghệ. Tuy nhiên, các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn vẫn đang tạo áp lực lên chỉ số do tỷ trọng rất lớn của chúng.

Khu vực quanh đường EMA50 (đường màu cam), tương ứng khoảng 7.330 điểm, được xem là vùng hỗ trợ quan trọng đầu tiên trong kịch bản tiêu cực. Mức này cũng được củng cố bởi các phản ứng giá trước đó và có thể trở thành chiến tuyến quan trọng giữa bên mua và bên bán nếu đà giảm tiếp tục kéo dài.

Nguồn: xStation5

Nguồn: xStation5

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Nguồn: xStation5