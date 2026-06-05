NFP: Bước ngoặt cho đồng USD và khởi đầu của một đợt điều chỉnh trên thị trường chứng khoán?

Báo cáo NFP tháng 5 đã kích hoạt một đợt tăng giá của đồng USD với mức tăng hơn 0,7% so với đồng euro, đồng thời kéo theo sự sụt giảm đáng kể trên thị trường chứng khoán Mỹ (NASDAQ giảm 1,7%). Tình trạng của thị trường lao động Mỹ được đánh giá là tích cực hơn rất nhiều so với kỳ vọng. Trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn còn dai dẳng, điều này có thể buộc Fed phải nâng lãi suất. Câu hỏi quan trọng lúc này không còn là "liệu có tăng lãi suất hay không", mà là "khi nào" và tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh sẽ phản ứng ra sao trước áp lực phải thắt chặt chính sách tiền tệ.

Vài điểm đáng chú ý về dữ liệu

Số lượng việc làm phi nông nghiệp (Non-Farm Payrolls) của Mỹ đã tăng thêm 172 nghìn việc làm. Con số này không chỉ vượt xa mức đồng thuận của thị trường (86 nghìn) mà còn vượt cả những dự báo lạc quan nhất (125 nghìn). Điều khiến phe mua trên thị trường càng thêm bất lợi là dữ liệu của hai tháng trước đó đã được điều chỉnh tăng thêm tổng cộng 93 nghìn việc làm. Trong bối cảnh Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) thường xuyên điều chỉnh giảm các số liệu trước đó, đây được xem là một bất ngờ cực kỳ lớn. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp vẫn giữ nguyên ở mức 4,3%.

Hình 1: Biến động số lượng việc làm phi nông nghiệp (NFP) và tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ (2023 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 05.06.2026

Báo cáo này hoàn toàn phù hợp với bức tranh tổng thể mà các dữ liệu gần đây về thị trường lao động đã phản ánh. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vẫn duy trì gần mức thấp nhất trong nhiều năm, trong khi các báo cáo ADP và JOLTS đều vượt kỳ vọng – đặc biệt là JOLTS, dù cần lưu ý rằng dữ liệu này có độ trễ lớn hơn so với các chỉ số khác. Điều này cũng phù hợp với thông điệp từ biên bản họp FOMC gần đây, trong đó các chuyên gia của Fed cho rằng sau một giai đoạn hạ nhiệt, điều kiện của thị trường lao động đã "ổn định trở lại". Ngay tại thời điểm đó, một số nhà hoạch định chính sách đã xem đây là bằng chứng cho thấy nền kinh tế không đứng trước nguy cơ suy giảm đột ngột và chưa cần sự hỗ trợ từ chính sách tiền tệ nới lỏng.

Hình 2: Dữ liệu NFP và ADP (2023 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 05.06.2026

Thị trường đã định giá hoàn toàn một đợt tăng lãi suất trong năm 2026

Ngày 17/6, FOMC sẽ nhóm họp một lần nữa, lần này dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh. Warsh từng được xem là biểu tượng cho kỳ vọng nới lỏng tiền tệ mà thị trường đã mong đợi từ lâu. Tuy nhiên, ông tiếp quản di sản của Jerome Powell trong bối cảnh những cuộc tranh luận về việc cắt giảm lãi suất dường như đã trở nên lỗi thời.

Khi những lo ngại về thị trường lao động dần biến mất, Fed sẽ có thể tập trung gần như hoàn toàn vào phần còn lại trong nhiệm vụ kép của mình: đảm bảo ổn định giá cả. Trong bối cảnh giá năng lượng đang lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế nhanh hơn dự kiến, đây là một vấn đề đặc biệt quan trọng.

Hình 3: Lạm phát CPI tổng thể, chỉ số giá ISM Services PMI và giá xăng tại Mỹ (2020 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 05.06.2026

Lạm phát CPI tổng thể đã tăng lên 3,8% trong tháng 4. Điều đáng lo ngại hơn là các thước đo lạm phát cơ bản cũng tăng mạnh, bao gồm:

Core CPI: 2,8%

Core PCE: 3,3%

(Core PCE được công bố muộn hơn nhưng lại là chỉ số lạm phát mà Fed ưu tiên theo dõi.) Đồng thời, các chỉ báo sớm cũng cho thấy áp lực giá sẽ còn tiếp tục gia tăng, trong đó đáng chú ý là chỉ số giá trong báo cáo ISM PMI mới nhất, đã lên mức cao nhất trong nhiều năm là 70,7.

Hình 4: Lạm phát Core CPI và Core PCE tại Mỹ (2020 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 05.06.2026

Đồng USD đang ở vị thế rất thuận lợi

Có vẻ như thị trường lao động đang lấy lại đà tăng trưởng, trong khi các cuộc đàm phán kéo dài giữa Mỹ và Iran (cũng như nguy cơ kéo dài việc gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz) có thể khiến lạm phát tại Mỹ chịu tác động mạnh hơn dự kiến. Do đó, nếu không xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng, đồng USD nhiều khả năng sẽ được hỗ trợ từ ba yếu tố cùng lúc:

Chính sách của Fed mang tính diều hâu hơn,

Vị thế của Mỹ là nước xuất khẩu ròng năng lượng,

Vai trò tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị toàn cầu.

Thị trường hiện sẽ theo dõi sát sao sự khác biệt trong kỳ vọng tăng lãi suất giữa Mỹ và Khu vực đồng euro.

Tuần tới, ECB nhiều khả năng sẽ nâng lãi suất. Tuy nhiên, trọng tâm sẽ nằm ở phát biểu của Chủ tịch Christine Lagarde; với các dữ liệu kinh tế yếu và lạm phát thấp hơn kỳ vọng, bà có thể sẽ làm dịu những kỳ vọng khá mạnh mẽ hiện tại về việc tiếp tục thắt chặt chính sách.

Thị trường chứng khoán chịu áp lực

Lợi suất trái phiếu Mỹ đang tăng lên (lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng gần 10 điểm cơ bản), điều vốn không phải là tin tốt đối với thị trường cổ phiếu. Hiện vẫn còn nhiều dư địa để thị trường tiếp tục điều chỉnh tăng kỳ vọng về các đợt nâng lãi suất.

Nếu điều này thực sự xảy ra, đợt điều chỉnh trên thị trường chứng khoán mà nhiều nhà đầu tư đã chờ đợi hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Điểm mấu chốt: Trong bối cảnh này, điều đặc biệt quan trọng là liệu dữ liệu lao động mạnh mẽ có làm lung lay niềm tin của doanh nghiệp về mức độ cải thiện năng suất mà công nghệ AI mang lại hay không. Do sự cải thiện của thị trường lao động Mỹ một phần đến từ việc số lượng việc làm trong ngành xây dựng tăng mạnh - lĩnh vực đang hưởng lợi từ làn sóng xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn - nên việc đưa ra kết luận quá sớm có thể là thiếu thận trọng.

Đây là một vấn đề mang tính nền tảng: Nếu loại bỏ các công ty thuộc hệ sinh thái AI mở rộng, chỉ số S&P 500 hiện gần như không tăng kể từ đầu năm. Ngược lại, khi bao gồm các doanh nghiệp AI, thị trường Mỹ đang trải qua một trong những giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB