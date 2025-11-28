Intel tăng vọt sau tin đồn công ty sản xuất chip cho Apple

Trong phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu Intel tăng hơn 7% sau các thông tin cho rằng hãng có thể trở thành một trong những nhà sản xuất chip dòng M của Apple. Thị trường nhìn nhận khả năng hợp tác này như một cơ hội để Intel củng cố vị thế trong ngành bán dẫn và tái xây dựng năng lực sản xuất - yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh địa chính trị hiện tại.

Ở giai đoạn này, các cuộc thảo luận giữa hai công ty vẫn còn rất sớm và chưa có gì đảm bảo sẽ đi đến thỏa thuận cuối cùng. Theo báo cáo, Intel có thể sản xuất các dòng chip Apple cấp thấp hơn từ năm 2027, trong khi các chip tiên tiến và hiệu năng cao hơn vẫn sẽ được sản xuất bởi đối tác hiện tại là TSMC. Việc đưa Intel trở thành nhà cung ứng bổ sung giúp Apple đa dạng hóa chuỗi cung ứng và phù hợp với chiến lược thúc đẩy sản xuất trong nước tại Mỹ.

Đợt tăng giá hiện tại của cổ phiếu Intel phản ánh phản ứng của thị trường trước tin đồn về khả năng hợp tác với Apple và vai trò tiềm năng của Intel trong sản xuất chip dòng M. Theo nguyên tắc “mua theo tin đồn, bán theo tin chính thức”, thị trường đang phản ứng với những thông tin chưa được xác nhận, trong khi diễn biến tiếp theo vẫn còn bất định và có thể ảnh hưởng đến định giá của công ty bất cứ lúc nào.