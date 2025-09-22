IREN Limited công bố quan hệ đối tác với NVIDIA – Cổ phiếu tăng vọt!

IREN Limited, một công ty hoạt động trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu vận hành 100% bằng năng lượng tái tạo, đang đẩy nhanh việc phát triển nền tảng AI cloud bằng cách đầu tư 670 triệu USD để mua các bộ xử lý đồ họa (GPU) mới nhất từ NVIDIA và AMD. Với khoản đầu tư này, năng lực tính toán của công ty sẽ gần như tăng gấp đôi lên khoảng 8.500 GPU, và đến cuối năm con số này dự kiến sẽ tăng lên 10.900.

Các GPU được mua — bao gồm các mẫu Blackwell B200, B300 và GB300 của NVIDIA — sẽ được lắp đặt tại một trung tâm dữ liệu hiện đại ở Prince George, Canada, nơi hiện có công suất 50 MW và sẵn sàng mở rộng để hỗ trợ hơn 20.000 GPU. Việc áp dụng hệ thống làm mát bằng chất lỏng sẽ nâng cao hiệu quả năng lượng và khả năng mở rộng hạ tầng.

Vào tháng 8/2025, IREN đã được công nhận đối tác ưu tiên của NVIDIA, cho phép công ty tiếp cận trực tiếp các công nghệ mới nhất và hưởng điều kiện mua hàng thuận lợi. Điều này giúp IREN tăng tốc phát triển dịch vụ điện toán đám mây và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng về năng lực tính toán trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Kết quả tài chính năm 2025 cho thấy mức tăng trưởng kỷ lục: doanh thu đạt 501 triệu USD, lợi nhuận ròng 86,9 triệu USD, và EBITDA đạt 278,2 triệu USD. IREN dự báo rằng dịch vụ AI cloud sẽ mang lại từ 200 đến 250 triệu USD mỗi năm trong những năm tới.

Khoản đầu tư và việc mở rộng hạ tầng này phù hợp với xu hướng toàn cầu về nhu cầu ngày càng tăng đối với công nghệ AI, được ứng dụng trong các lĩnh vực như mô hình ngôn ngữ tạo sinh, nhận diện hình ảnh và mô phỏng nâng cao. Sau thông báo đầu tư, cổ phiếu của IREN đã tăng hơn 7%, vượt mốc 40 USD/cổ phiếu.

Với những bước đi chiến lược này, IREN đang ở vị thế thuận lợi để tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và củng cố vai trò của mình như một nhà tiên phong trong lĩnh vực hạ tầng AI cloud vận hành bằng năng lượng tái tạo.

Cổ phiếu của công ty đang duy trì xu hướng tăng mạnh, được thúc đẩy bởi các thông báo quan trọng liên quan đến định hướng tương lai. Nhà đầu tư phản ứng tích cực trước các khoản đầu tư lớn vào hạ tầng GPU hiện đại cũng như quan hệ hợp tác với NVIDIA. Nguồn: xStation5