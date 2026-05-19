Kết quả tài chính của Home Depot có phản ánh sức mạnh của người tiêu dùng Mỹ ❓🛒

Home Depot (HD.US) đã khởi đầu năm tài chính 2026 với kết quả mà - dù không quá bùng nổ - lại nói lên nhiều điều về thị trường hơn cả nhiều chỉ báo kinh tế vĩ mô. Công ty ghi nhận doanh thu 41,77 tỷ USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước và nhỉnh hơn nhẹ so với dự báo của thị trường. EPS điều chỉnh đạt 3,43 USD so với mức kỳ vọng 3,41 USD - một kết quả không quá nổi bật nhưng vẫn vượt kỳ vọng. Trong bối cảnh người tiêu dùng đang thắt chặt chi tiêu, từng cent vượt dự báo đều có ý nghĩa.

Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất không hẳn nằm ở kết quả tài chính, mà ở việc công ty giữ nguyên dự báo cả năm. Home Depot tiếp tục kỳ vọng tăng trưởng doanh số cửa hàng tương đồng (comparable sales) trong khoảng 0–2% và tăng trưởng EPS từ 0–4%. Điều này nghe có vẻ khiêm tốn, nhưng trong bối cảnh lãi suất tăng, thị trường bất động sản chịu áp lực và tâm lý người tiêu dùng bất ổn - việc giữ nguyên guidance là một hành động đầy tự tin và là tín hiệu rõ ràng gửi tới thị trường. Đối với toàn ngành, đây là một thông điệp tích cực: công ty nhìn thấy nhu cầu đang ổn định thay vì tiếp tục suy yếu.

Tuy nhiên, phía sau những con số này còn có một ý nghĩa lớn hơn - bức tranh phản chiếu của người Mỹ trung lưu. Home Depot không phải công ty hàng xa xỉ hay công nghệ - mà là “phong vũ biểu” của tầng lớp trung lưu Mỹ. Khi mọi người sửa phòng tắm, thay mái nhà hay nâng cấp nhà bếp, điều đó có nghĩa là họ có việc làm, có tiền tiết kiệm và quan trọng nhất là họ tự tin vào tình hình tài chính của bản thân. Mức tăng 2,3% YoY của giá trị hóa đơn trung bình (lên 92,76 USD) cho thấy khách hàng vẫn sẵn sàng chi cho các đơn hàng lớn, dù số lượng giao dịch giảm nhẹ 0,9%. Nói cách khác: họ mua ít thường xuyên hơn, nhưng không mua rẻ hơn - đây là hành vi của một người tiêu dùng thận trọng, chứ không phải chán nản.

Áp lực từ thị trường bất động sản và lãi suất thế chấp vẫn là gánh nặng thực sự. CEO Ted Decker thẳng thắn thừa nhận công ty đang cảm nhận rõ tác động từ sự bất ổn của người tiêu dùng và khả năng tiếp cận nhà ở ngày càng khó khăn - điều giải thích vì sao kết quả chỉ “đúng như kỳ vọng” thay vì vượt trội. Doanh số cửa hàng tương đồng tại Mỹ chỉ tăng 0,4%, thấp hơn mức dự báo 0,88%. Đây là “vết xước” duy nhất trong bức tranh tổng thể. Thị trường nhà ở vẫn đang bị đóng băng bởi lãi suất cao - chủ nhà không muốn bán vì không muốn mất mức lãi suất thấp trước năm 2022, khiến thanh khoản bất động sản thấp và kéo theo nhu cầu sửa chữa, cải tạo giảm xuống.

Dẫu vậy, xét tổng thể, kết quả của Home Depot vẫn cho thấy hình ảnh của một nền kinh tế chưa chịu khuất phục. Công ty tạo ra hơn 6 tỷ USD dòng tiền hoạt động chỉ trong một quý, duy trì biên lợi nhuận gộp 33%, chi trả 2,32 tỷ USD cổ tức và dự kiến mở thêm 15 cửa hàng mới trong năm nay.

Tóm tắt:

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CHÍNH QUÝ I/2026

🔹 Doanh thu: 41,77 tỷ USD (dự báo: 41,51 tỷ USD) 🟢; +4,8% YoY

🔹 EPS điều chỉnh: 3,43 USD (dự báo: 3,41 USD) 🟢

🔹 Doanh số cửa hàng tương đồng: +0,6% (dự báo +0,9%) 🔴

🔹 Same-store sales tại Mỹ: +0,4%

🔹 Lợi nhuận ròng: 3,3 tỷ USD

Dự báo cho năm tài chính 2026:

🔹 Tăng trưởng doanh số cửa hàng tương đồng: từ mức cơ sở đến +2,0% (dự báo +1,55%) 🟡

🔹 Tăng trưởng doanh thu: từ +2,5% đến +4,5%, được giữ nguyên

🔹 Tăng trưởng EPS điều chỉnh: từ mức cơ sở đến +4,0%, được giữ nguyên

🔹 Cửa hàng mới: khoảng 15

🔹 Biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh: 12,8%–13,0%

Bình luận:

🔸 “Kết quả quý I phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.”

🔸 “Nhu cầu cơ bản trong ngành nhìn chung tương tự như suốt năm tài chính 2025, bất chấp sự bất ổn gia tăng của người tiêu dùng và áp lực liên quan đến khả năng tiếp cận nhà ở.”

Cổ phiếu công ty hiện giao dịch gần như đi ngang trong phiên pre-market. Mức tăng nhẹ ban đầu đã bị xóa bỏ và cổ phiếu HD hiện đang giảm khoảng 0,75% so với mức đóng cửa hôm qua.

Home Depot đang kiểm định vùng hỗ trợ mạnh quanh 299–300 USD. RSI(14), hiện ở mức 32,7, đang tiến gần vùng quá bán (dưới 30), dù giá vẫn nằm dưới cả ba đường EMA (50/100/200). Nguồn: xStation