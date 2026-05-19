Hợp đồng tương lai các chỉ số Mỹ đang giao dịch thấp hơn trong phiên thứ Ba, với futures S&P 500 (US500) giảm gần 0,7% và Nasdaq 100 futures (US100) mất gần 1,1%. Cả hai chỉ số đang hướng tới phiên giảm thứ ba liên tiếp. Sự bất ổn xoay quanh Trung Đông vẫn ở mức cao, trong khi nhà đầu tư dường như đang chốt lời trước báo cáo kết quả kinh doanh quý của công ty lớn nhất thế giới, Nvidia (NVDA.US), dự kiến công bố vào ngày mai. Ngành bán dẫn đang chịu áp lực đặc biệt mạnh.

Những diễn biến chính

Theo Bloomberg, NATO đang xem xét một chiến dịch quân sự tiềm năng tại eo biển Hormuz nếu tuyến giao thương chiến lược này không được mở lại trước tháng 7.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đã vượt 5,18%, lên mức cao nhất trong gần 19 năm. Lợi suất cao hơn có thể làm tăng chi phí vay thế chấp và thẻ tín dụng, từ đó gây áp lực lên chi tiêu tiêu dùng, đồng thời tạo thêm áp lực đối với các cổ phiếu công nghệ và bán dẫn có định giá cao.

Dữ liệu gần đây của Mỹ cho thấy áp lực lạm phát có thể đang gia tăng trở lại, một phần do giá dầu tăng sau căng thẳng leo thang liên quan đến Iran. Ed Yardeni cho rằng Fed có thể đang “đi sau đường cong” về lạm phát. Theo quan điểm của ông, một đợt tăng lãi suất vào tháng 7 có thể giúp kiềm chế lạm phát nhưng nhiều khả năng sẽ gây áp lực lên thị trường cổ phiếu.

Chỉ số Pending Home Sales của Mỹ tăng lên 74,8 từ mức 73,7 trước đó, cho thấy sự cải thiện nhẹ trong hoạt động của thị trường nhà ở.

Doanh số bán nhà chờ xử lý tăng 1,4% MoM, vượt kỳ vọng 1,0%, dù thấp hơn nhẹ so với mức trước đó là 1,5%. Dữ liệu này có thể được xem là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Mỹ, cho thấy thị trường nhà ở vẫn duy trì khả năng chống chịu dù chi phí tài chính ở mức cao.

Biểu đồ US500 (khung H1)

Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm trong hôm nay, nhưng sự chú ý của nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu bán dẫn. Chỉ số Philadelphia Semiconductor giảm 1,4% và đã giảm hơn 8% trong ba phiên gần nhất. Nhà đầu tư đang chốt lời sau đợt tăng mạnh, trong bối cảnh lo ngại về định giá quá cao và tính bền vững của chi tiêu cho trung tâm dữ liệu.

Như thể hiện ở trên, nhà đầu tư đang rõ ràng rút vốn khỏi các cổ phiếu bán dẫn, điện tử và hạ tầng AI trong hôm nay. Các công ty phần mềm — lĩnh vực đã hoạt động kém hơn đáng kể từ đầu năm — cùng với nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu đang vượt trội hơn thị trường. Các cổ phiếu Big Tech nhìn chung suy yếu, với Amazon giảm gần 3%, trong khi Alphabet (Google), Tesla và Nvidia cũng chịu áp lực. Cổ phiếu Nvidia một lần nữa gặp khó trước kỳ công bố lợi nhuận.

Tin tức công ty

Cổ phiếu Microsoft (MSFT.US) không ghi nhận mức tăng hôm nay dù công ty đã ra mắt các thiết bị Surface mới hướng tới khách hàng doanh nghiệp và ứng dụng tăng tốc AI. Các mẫu mới được trang bị bộ xử lý Intel, đại diện cho một tín hiệu tích cực khác đối với Intel. Tuy nhiên, cổ phiếu Microsoft đã tăng hơn 20% kể từ đáy tháng 4.

