Liệu cổ phiếu bán dẫn có bước vào nhịp điều chỉnh sau đợt tăng lịch sử?

Ngành bán dẫn đang bước vào giai đoạn biến động cao hơn sau nhịp phục hồi rất mạnh trong tháng 4 và đầu tháng 5. Theo Seaport Research, một số công ty đã bắt đầu tăng vượt xa nền tảng cơ bản của mình, dù xu hướng AI dài hạn vẫn là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất đối với toàn ngành.

Các công ty bán dẫn vẫn là trụ cột của đợt tăng giá cổ phiếu nhờ AI, đặc biệt sau khi quỹ iShares Semiconductor ETF tăng khoảng 65% kể từ đầu năm. Tuy nhiên, trong những tuần tới, thị trường có thể ưu tiên các doanh nghiệp có định giá thực tế hơn và lộ trình tăng trưởng lợi nhuận rõ ràng hơn, đồng thời gây áp lực lên những cổ phiếu mà kỳ vọng đã gần như hoàn hảo.

Chuyên gia phân tích Jay Goldberg của Seaport cho rằng ngành chip có thể tiếp tục diễn biến “choppy” trong ngắn hạn, tức là biến động thất thường hơn và dễ bị điều chỉnh hơn. Theo quan điểm của ông, AMD và Intel có cơ hội tốt hơn để tăng trưởng phù hợp với mức định giá hiện tại theo thời gian. Trong khi đó, Nvidia vẫn đang bị giới hạn bởi kỳ vọng thị trường quá cao cùng các vấn đề kéo dài về nguồn cung.

KKM Financial cho rằng đợt bán tháo gần đây chủ yếu là hoạt động chốt lời sau một đợt tăng lịch sử. Jeff Killburg nhận định nhà đầu tư hiện đang xem cổ phiếu bán dẫn như một “ATM ngắn hạn”, giảm tỷ trọng để tăng lượng tiền mặt sau khi ngành này tăng theo dạng parabolic. Theo ông, điều đó không nhất thiết báo hiệu sự kết thúc của xu hướng tăng, mà đúng hơn là nỗ lực khóa lợi nhuận sau giai đoạn tăng trưởng đặc biệt mạnh.

Đồng thời, nhu cầu đối với bộ xử lý, chip nhớ và phần cứng AI chuyên dụng vẫn rất mạnh. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung đã hỗ trợ biên lợi nhuận trong toàn ngành bán dẫn, nhưng cũng làm tăng chi phí đối với các hyperscaler như Apple và Google. Đây vẫn là một yếu tố rủi ro quan trọng, bởi nếu các công ty công nghệ lớn bắt đầu thắt chặt chi tiêu cho trung tâm dữ liệu, một phần kỳ vọng tăng trưởng hiện tại của thị trường có thể trở nên quá lạc quan. Tuy nhiên, những động lực lớn nhất của thị trường vẫn còn nguyên vẹn, vì vậy nhịp điều chỉnh hiện tại cuối cùng có thể dẫn tới một pha tăng trưởng mới.

Nguồn: xStation5