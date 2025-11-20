Sau khi công bố báo cáo tài chính, cổ phiếu Nvidia tăng hơn 5% ngoài phiên và công ty tiếp tục chứng minh vị thế nhà lãnh đạo tuyệt đối của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Trong quý 3 năm tài khóa 2026, Nvidia đã mang đến một màn thể hiện ngoạn mục cả về sức mạnh lẫn tầm nhìn, cho thấy ảnh hưởng của công ty vượt xa những con số tài chính đơn thuần.

Doanh thu đạt mức kỷ lục 57 tỷ USD, tăng 22% so với quý trước và tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây không chỉ là những số liệu ấn tượng - chúng chứng minh rằng Nvidia đang đứng ở trung tâm của cuộc chuyển đổi số toàn cầu và đóng vai trò định hình tương lai của công nghệ. Lợi nhuận ròng gần 32 tỷ USD và EPS 1.30 USD cho thấy công ty không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn cực kỳ bền vững trong bối cảnh kinh tế vĩ mô đầy biến động: lãi suất tăng, lạm phát toàn cầu cao và rủi ro địa chính trị.

Động lực chính của kết quả rực rỡ này là mảng Data Center, đạt doanh thu kỷ lục 51,2 tỷ USD, tăng 25% so với quý trước và 66% so với cùng kỳ. Kiến trúc Blackwell đang định nghĩa lại khả năng của GPU, mang lại hiệu năng tính toán vượt trội và khả năng tiết kiệm năng lượng cho các ứng dụng AI tiên tiến nhất.

Với các quan hệ hợp tác chiến lược cùng OpenAI, Google Cloud, Microsoft và nhiều tập đoàn công nghệ lớn, Nvidia đã trở thành kiến trúc sư chủ chốt của hạ tầng AI toàn cầu. Công ty không chỉ “tạo ra công nghệ” - mà còn đang “giải cứu thế giới” khỏi tình trạng thiếu hụt năng lực tính toán, qua đó thúc đẩy xe tự hành, hệ thống gợi ý, mô hình tạo sinh và toàn bộ nền kinh tế số vận hành trơn tru.

Mảng Gaming tiếp tục chứng minh sự ổn định của hệ sinh thái Nvidia, mang về 4,3 tỷ USD, chỉ giảm nhẹ 1%. Công nghệ RTX và các giải pháp phần mềm tiên tiến vẫn duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực giải trí, đồng thời tạo cầu nối giữa đổi mới trong doanh nghiệp và thị trường tiêu dùng.

Lợi nhuận hoạt động đạt 36 tỷ USD, tăng 27% so với quý trước — một bằng chứng rõ ràng cho chiến lược vận hành hiệu quả, cho thấy Nvidia không chỉ tạo ra doanh thu khổng lồ mà còn chuyển hóa chúng thành lợi nhuận thực một cách xuất sắc.

Triển vọng cho quý 4 còn ngoạn mục hơn: doanh thu dự kiến khoảng 65 tỷ USD, với biên lợi nhuận duy trì quanh mức 75%. Điều này thể hiện sự sẵn sàng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và giữ vững vị thế thống trị thị trường. Các xu hướng toàn cầu như AI tạo sinh, mở rộng điện toán đám mây và chuyển đổi số tại Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á tiếp tục đặt Nvidia ở tâm điểm của làn sóng công nghệ mới.

Kết quả của Nvidia không chỉ là các con số tài chính ấn tượng - mà là câu chuyện về một công ty đang định hướng cuộc chuyển đổi số toàn cầu, đặt ra tiêu chuẩn mới cho ngành bán dẫn và công nghệ số. Với các giải pháp AI mang tính đột phá, Nvidia đang thực sự “giải quyết cuộc khủng hoảng thiếu năng lực tính toán” để mở ra kỷ nguyên công nghệ tiếp theo. Công ty tiếp tục chứng minh rằng sự bùng nổ công nghệ không phải là bong bóng tạm thời, mà là xu hướng tất yếu, được củng cố bởi nhu cầu tăng vọt và khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh trong nhiều năm tới.