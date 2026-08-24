Khí đốt châu Âu tiếp tục tăng 🔥📈

Hợp đồng khí đốt châu Âu tăng gần 3% trong phiên giao dịch thứ Hai, trong khi giá khí đốt Mỹ tăng chưa đến 1%.
Nguyên nhân đến từ những yếu tố đặc thù đang tác động đến châu Âu, khu vực vốn phụ thuộc lớn vào nguồn khí đốt nhập khẩu.
Phân tích kỹ thuật NATGAS.EU (D1)
Trên biểu đồ, có thể thấy giá đang tiến gần đến biên trên của một xu hướng tăng đang thu hẹp. Nếu vùng kháng cự này bị phá vỡ, khả năng xu hướng tăng tiếp diễn sẽ khá cao. Trong kịch bản đó, vùng kháng cự được xác định rõ nhất nằm trong khoảng 76–81 euro. Đối với phe bán, vùng hỗ trợ quan trọng nằm tại biên dưới của xu hướng và vùng đỉnh gần nhất, quanh mức 64 euro. Nguồn: xStation5
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Những căng thẳng về nguồn cung do xung đột tại Vịnh Ba Tư đã là yếu tố được thị trường biết đến trong nhiều tháng. Đà tăng đáng chú ý của giá hôm nay, dù chưa đến mức gây hoảng loạn, có thể xuất phát từ các báo cáo mới của Goldman Sachs.
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Công ty đầu tư này đặc biệt nhấn mạnh mức dự trữ khí đốt tương đối thấp tại châu Âu. Theo Reuters, tính đến hiện tại, lượng khí trong các kho dự trữ trung bình chỉ đạt 62%, so với 74% cùng kỳ năm ngoái.
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Các chuyên gia phân tích của Goldman Sachs cho rằng, trong bối cảnh lượng tồn kho thấp, cạnh tranh nguồn cung với châu Á và nguy cơ xuất hiện một mùa đông khắc nghiệt, giá khí đốt có thể tăng đáng kể ngay cả từ mức hiện tại.
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Các đại diện của Ủy ban châu Âu đang cố gắng trấn an thị trường, cho rằng “hiện tại không có mối đe dọa trực tiếp nào đối với nguồn cung.”
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