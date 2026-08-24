Khí đốt châu Âu tiếp tục tăng 🔥📈

Hợp đồng khí đốt châu Âu tăng gần 3% trong phiên giao dịch thứ Hai, trong khi giá khí đốt Mỹ tăng chưa đến 1%.

Nguyên nhân đến từ những yếu tố đặc thù đang tác động đến châu Âu, khu vực vốn phụ thuộc lớn vào nguồn khí đốt nhập khẩu.

Phân tích kỹ thuật NATGAS.EU (D1)

Trên biểu đồ, có thể thấy giá đang tiến gần đến biên trên của một xu hướng tăng đang thu hẹp. Nếu vùng kháng cự này bị phá vỡ, khả năng xu hướng tăng tiếp diễn sẽ khá cao. Trong kịch bản đó, vùng kháng cự được xác định rõ nhất nằm trong khoảng 76–81 euro. Đối với phe bán, vùng hỗ trợ quan trọng nằm tại biên dưới của xu hướng và vùng đỉnh gần nhất, quanh mức 64 euro. Nguồn: xStation5