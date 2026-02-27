Lúa mì đạt sản lượng cao nhất trong 8 tháng 📈, giá tăng hơn 3%

Giá lúa mì đang tăng hơn 3%, tiếp tục và gia tốc xu hướng tăng đã hình thành trong những tuần gần đây.
Đà tăng hôm nay của ngũ cốc chủ yếu mang tính “kỹ thuật” hơn là xuất phát từ một thông tin cụ thể nào. Cuối tháng thường thúc đẩy hoạt động cân bằng vị thế, và trong trường hợp lúa mì, điều này trông giống như hoạt động “short covering” điển hình (tức là mua lại tài sản cơ sở khi đóng vị thế bán khống, qua đó hỗ trợ giá).
Cũng cần lưu ý rằng trong bối cảnh chung, những lo ngại về điều kiện thời tiết tại các khu vực trồng trọt đang dần xuất hiện, chủ yếu tại khu vực Southern Plains của Mỹ. Các tín hiệu liên quan đến xuất khẩu hiện cũng cho thấy bức tranh trái chiều.
WHEAT (D1)
Nguồn: xStation5
Đường EMA100 đang tiến rất gần đến việc cắt lên trên EMA200 từ phía dưới, điều có thể được diễn giải là một tín hiệu kỹ thuật tăng giá mạnh.
Iran: Tổng quan và triển vọng tình hình
⚪Giá Bạc phục hồi duy trì quanh mức $84!
Tin đầu ngày: Các chỉ số phục hồi khi thị trường chờ đợi những diễn biến tiếp theo tại Trung Đông
📀Coinbase và MicroStrategy tăng vọt khi Trump chỉ trích các ngân hàng Phố Wall
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.