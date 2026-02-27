Lúa mì đạt sản lượng cao nhất trong 8 tháng 📈, giá tăng hơn 3%

Giá lúa mì đang tăng hơn 3%, tiếp tục và gia tốc xu hướng tăng đã hình thành trong những tuần gần đây.

Đà tăng hôm nay của ngũ cốc chủ yếu mang tính “kỹ thuật” hơn là xuất phát từ một thông tin cụ thể nào. Cuối tháng thường thúc đẩy hoạt động cân bằng vị thế, và trong trường hợp lúa mì, điều này trông giống như hoạt động “short covering” điển hình (tức là mua lại tài sản cơ sở khi đóng vị thế bán khống, qua đó hỗ trợ giá).

Cũng cần lưu ý rằng trong bối cảnh chung, những lo ngại về điều kiện thời tiết tại các khu vực trồng trọt đang dần xuất hiện, chủ yếu tại khu vực Southern Plains của Mỹ. Các tín hiệu liên quan đến xuất khẩu hiện cũng cho thấy bức tranh trái chiều.

WHEAT (D1)

Nguồn: xStation5

Đường EMA100 đang tiến rất gần đến việc cắt lên trên EMA200 từ phía dưới, điều có thể được diễn giải là một tín hiệu kỹ thuật tăng giá mạnh.