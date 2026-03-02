Top 3 thị trường đáng chú ý

Thị trường rung lắc khi cuối tuần qua xảy ra các xung đột về địa chính trị ở Trung Đông. Sự bất ổn này đang góp phần tạo nên những khoảng gap mạnh vào đầu tuần. Có lẽ, dư âm của sự kiện này sẽ còn tiếp tục và việc biến động như thế nào sẽ phụ thuộc vào mức độ bất ổn có gia tăng hay không. Ngoài ra, tuần này cũng sẽ có thêm một số các dữ liệu quan trọng được công bố, bao gồm Tuyên bố Mùa xuân của Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves (Thứ Ba), các thông điệp từ ngân hàng trung ương (Beige Book của Fed vào Thứ Tư; biên bản họp ECB vào Thứ Năm). Vì vậy, dưới đây sẽ là ba thị trường đáng chú ý trong tuần này, EURUSD, US500 và dầu (Brent/WTI).

EURUSD

EURUSD sẽ đóng vai trò như một thước đo sức mạnh tương đối của dữ liệu vĩ mô và kỳ vọng chính sách tiền tệ trong những ngày tới. Ở khu vực đồng euro, các dữ liệu quan trọng gồm lạm phát CPI (Thứ Ba), PMI dịch vụ và tỷ lệ thất nghiệp (Thứ Tư), và GDP khu vực đồng euro (Thứ Sáu). Tại Mỹ, tâm điểm sẽ là ISM sản xuất (Thứ Hai), ADP và ISM dịch vụ (Thứ Tư), và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP) cùng tỷ lệ thất nghiệp (Thứ Sáu). Rủi ro đối với phe mua euro là kịch bản trong đó một báo cáo lao động yếu hơn chưa đủ để thay đổi giọng điệu của Fed nếu tăng trưởng tiền lương và lạm phát dịch vụ vẫn duy trì ở mức cao. Ngược lại, những dấu hiệu rõ ràng về sự hạ nhiệt của thị trường lao động Mỹ có thể nhanh chóng kéo lợi suất kỳ hạn ngắn xuống thấp hơn và hỗ trợ EURUSD tăng giá. Việc Fed được “diễn giải lại” theo hướng ôn hòa hơn, kết hợp với lạm phát ổn định tại khu vực đồng euro, có thể tạo động lực tăng thêm; trong khi lạm phát Mỹ “cứng đầu” và tín hiệu diều hâu từ các quan chức Fed sẽ làm gia tăng rủi ro giảm giá.

US500

Thị trường cổ phiếu Mỹ bước vào tuần mới trong trạng thái cân bằng giữa bất định vĩ mô và sự hỗ trợ từ lợi nhuận doanh nghiệp. Chỉ số sẽ phản ứng trước tiên với các dữ liệu hoạt động thực tế (PMI, ISM), sau đó là thông điệp từ Fed - đặc biệt là Beige Book (báo cáo chu kỳ về điều kiện kinh tế hiện tại) và cách thị trường diễn giải báo cáo lao động vào thứ Sáu. Mùa báo cáo lợi nhuận vẫn giữ vai trò then chốt. Kết quả từ các công ty như Broadcom, Costco, Target, Kroger, Marvell, MongoDB và CrowdStrike có thể kích hoạt các đợt luân chuyển mạnh giữa nhóm cổ phiếu tăng trưởng chất lượng, các ngành mang tính chu kỳ và nhóm phòng thủ.

OIL (Brent / WTI)

Việc Mỹ và Israel phối hợp tấn công vào các mục tiêu chiến lược tại Iran vào cuối tuần qua đã trở thành một sự kiện chấn động, kích hoạt làn sóng biến động dữ dội trên thị trường tài chính toàn cầu. Gía dầu đã tăng mạnh trong phiên đầu tuần do lo ngại đứt gãy nguồn cung từ quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ khổng lồ và nơi đây còn kiểm soát huyết mạch kinh tế thế giới là eo biển Hormuz. Dư âm từ sự kiện này có lẽ sẽ tiếp tục là động lực cho nhịp tăng hiện tại của giá dầu, cho đến khi xuất hiện các dấu hiệu hạ nhiệt về vấn đề này..