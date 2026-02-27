Jane Street: Nhà tạo lập thị trường huyền thoại trước các vụ kiện tụng

Jane Street là một trong những công ty giao dịch tự doanh và tạo lập thị trường (market-making) lớn nhất thế giới, chuyên về phân tích định lượng và hoạt động rất tích cực trên thị trường phái sinh. Độ phức tạp trong chiến lược, quy mô hoạt động và văn hóa tổ chức đặc thù đã khiến công ty trở thành một “huyền thoại” trên thị trường tài chính. Trong những ngày gần đây, công ty lại một lần nữa thu hút sự chú ý liên quan đến các cáo buộc pháp lý nghiêm trọng và các vụ kiện tụng.

Vào mùa hè năm 2025, cơ quan quản lý Ấn Độ SEBI đã ban hành lệnh tạm thời đối với các thực thể liên kết với Jane Street, trên thực tế dẫn đến việc hạn chế quyền tiếp cận thị trường nội địa. SEBI cáo buộc một kế hoạch khai thác cấu trúc vi mô của thị trường vào các ngày đáo hạn công cụ tài chính — thông qua dòng lệnh mạnh vào các thành phần của chỉ số Bank Nifty và/hoặc hợp đồng tương lai, sau đó chốt lời trên thị trường quyền chọn. Cơ quan quản lý cho biết khoảng 567 triệu USD là số tiền “lợi nhuận bất hợp pháp” bị cáo buộc và cần được phong tỏa. Cần nhấn mạnh rằng đây mới là giai đoạn tố tụng với các cáo buộc ban đầu, chưa phải là kết luận cuối cùng mang tính ràng buộc.

Thậm chí còn thu hút nhiều sự chú ý hơn là vụ kiện được nộp tại Hoa Kỳ ngày 23/02/2026 bởi quản tài viên phụ trách quá trình thanh lý Terraform Labs. Đơn kiện đưa ra các cáo buộc về việc sử dụng thông tin trọng yếu chưa công bố và hành vi “front-running” liên quan đến các hoạt động cung cấp thanh khoản trong hệ sinh thái TerraUSD/LUNA vào tháng 5/2022. Lập luận pháp lý cho rằng những hành động này đã đẩy nhanh và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của dự án. Jane Street đã công khai bác bỏ các cáo buộc, gọi chúng là vô căn cứ và mang tính cơ hội, đồng thời cho rằng thiệt hại của nhà đầu tư chủ yếu bắt nguồn từ sai phạm và lạm dụng của ban lãnh đạo Terraform.

Sự sụp đổ của Terraform vốn đã phức tạp và là một phần trong bối cảnh rộng hơn của cuộc khủng hoảng thanh khoản và quá trình giảm đòn bẩy trên thị trường crypto năm 2022, mà chương cuối là sự sụp đổ của FTX. Việc xuất hiện yếu tố Jane Street, cùng với việc một số phần của đơn kiện bị biên tập (bôi đen), đã làm dấy lên nhiều đồn đoán trong cộng đồng crypto và làn sóng thuyết âm mưu — tuy nhiên, những “nhiễu loạn” này không phải là bằng chứng và cần được tách biệt khỏi các dữ kiện tố tụng.

Hiện tại, điều quan trọng là phân biệt rõ hai vấn đề: tại Ấn Độ là một thủ tục quản lý ở giai đoạn tạm thời nhằm phong tỏa tài sản liên quan đến hành vi bị cáo buộc trong các ngày đáo hạn; tại Hoa Kỳ là một tranh chấp dân sự về việc bị cáo buộc sử dụng thông tin chưa công bố vào thời điểm then chốt đối với Terra/LUNA.

Bức tranh cuối cùng sẽ phụ thuộc vào hồ sơ chứng cứ và các quyết định của cơ quan quản lý cũng như tòa án, vì vậy nên tránh đưa ra các kết luận dứt khoát cho đến khi các thủ tục này tiến triển thêm.