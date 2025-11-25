Kỷ nguyên mới của chip AI: Google thách thức Nvidia

Alphabet gần đây thông báo rằng họ đang phát triển dòng bộ xử lý TPU riêng để huấn luyện các mô hình AI và hiện có thông tin cho rằng Meta đang nghiêm túc xem xét sử dụng các con chip này trong các trung tâm dữ liệu của mình. Diễn biến này có thể tạo ra tác động đáng kể đối với thị trường phần cứng AI và ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế của Nvidia, công ty gần như độc chiếm phân khúc GPU cho hạ tầng trung tâm dữ liệu cho đến nay.

Các trung tâm dữ liệu là trụ cột chính trong hoạt động kinh doanh của Nvidia, chiếm khoảng 90% doanh thu của công ty. GPU của Nvidia đã thống trị thị trường, được sử dụng để huấn luyện và vận hành các mô hình AI trong những môi trường điện toán đám mây lớn nhất thế giới, mang lại nguồn thu ổn định và biên lợi nhuận cao. Việc Meta quyết định chuyển một phần hạ tầng sang sử dụng TPU của Google đồng nghĩa với việc Nvidia có thể bắt đầu đánh mất những khách hàng chủ chốt ở phân khúc chiến lược này. Ngay cả mức giảm nhỏ về nhu cầu sức mạnh tính toán trong trung tâm dữ liệu cũng có thể tác động rõ rệt đến kết quả tài chính và tốc độ tăng trưởng ở mảng sinh lời nhất của công ty.

Song song đó, Alphabet đang mở rộng hạ tầng TPU và hợp tác với Broadcom để phát triển các con chip có hiệu năng cao hơn, đồng thời tiêu thụ ít điện năng hơn. Mẫu model Gemini 3 - được huấn luyện chủ yếu trên TPU - cho thấy Google đang tích cực thử nghiệm và thương mại hóa bộ xử lý của mình trong các kịch bản AI thực tế, qua đó tạo lợi thế công nghệ và tiềm năng mở ra các nguồn doanh thu mới. Đối với Nvidia, điều này đồng nghĩa với áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, không chỉ về hiệu năng tính toán mà còn về hiệu quả năng lượng và chi phí - những yếu tố then chốt trong việc mở rộng quy mô trung tâm dữ liệu.

Thị trường đã phản ứng với các thông tin này. Cổ phiếu Alphabet tăng trong phiên giao dịch ngoài giờ, trong khi cổ phiếu Nvidia giảm, phản ánh lo ngại của nhà đầu tư về những thách thức đối với vị thế thống trị GPU trong trung tâm dữ liệu. Broadcom, đối tác sản xuất TPU của Google, cũng được hưởng lợi khi cổ phiếu tăng hơn 10%, cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của hệ sinh thái xoay quanh các chip AI mới.

Đối với nhà đầu tư, bối cảnh hiện tại của Nvidia trở nên đặc biệt đáng chú ý. Khi Meta và các tập đoàn công nghệ lớn khác có thể mở rộng việc sử dụng TPU, Nvidia có thể buộc phải xem xét lại chiến lược định giá và đẩy nhanh việc phát triển thế hệ GPU mới để duy trì lợi thế trong mảng trung tâm dữ liệu – lĩnh vực sinh lời lớn nhất của họ. Những điều chỉnh này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận và tăng trưởng doanh thu.

Việc Meta có thể hợp tác với Google trong việc sử dụng TPU cho thấy một sự tái định hình lớn trong cục diện ngành AI. Alphabet và Broadcom đang củng cố vị thế, trong khi Nvidia đối mặt với nguy cơ mất thị phần ở phân khúc trung tâm dữ liệu chiến lược - nơi đóng góp gần 90% doanh thu. Trong những tháng tới, tốc độ triển khai TPU ở các tập đoàn lớn và tiến độ phát triển Gemini 3 sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình lại cán cân quyền lực trên thị trường phần cứng AI.