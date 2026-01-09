CẬP NHẬT MỚI: Tình hình việc làm tại Canada tốt hơn dự kiến! 🍁📈

Dữ liệu việc làm của Canada (tháng 12):

Thay đổi việc làm: +8,2 nghìn (Dự báo: -5,5 nghìn; Trước đó: +53,6 nghìn)

Thay đổi việc làm toàn thời gian: +50,2 nghìn (Trước đó: -9,4 nghìn)

Thay đổi việc làm bán thời gian: -42 nghìn (Trước đó: +63 nghìn)

Thu nhập bình quân theo giờ: +3,7% (Trước đó: 4%)

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: 65,4% (Trước đó: 65,1%)

Tỷ lệ thất nghiệp: 6,8% (Dự báo: 6,6%; Trước đó: 6,5%)

Dữ liệu mới nhất từ thị trường lao động Canada cho thấy nhiều bất ngờ. Thị trường đã kỳ vọng việc làm sẽ suy giảm, đồng thời có sự dịch chuyển mạnh sang các vị trí bán thời gian, nhưng số liệu công bố lại cho thấy điều ngược lại. Việc làm tăng lên và có sự chuyển dịch rất lớn sang việc làm toàn thời gian. Thu nhập bình quân cũng tăng, dù thấp hơn kỳ vọng. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nhích lên nhẹ. Trong bối cảnh đó, việc tỷ lệ thất nghiệp tăng cao hơn dự báo trở nên đặc biệt khó lý giải.

Thị trường diễn giải dữ liệu này như một dấu hiệu cho thấy sức mạnh của nền kinh tế Canada. Đồng CAD tăng nhẹ so với USD.

Biểu đồ cặp tiền USDCAD (khung thời gian M1)

Nguồn: xStation5