CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số US100 tăng nhẹ sau khi số liệu NFP giảm 💡

Hoa Kỳ:

Bảng lương phi nông nghiệp (Non-Farm Payrolls – NFP) tháng 12.

Thực tế: 50 nghìn so với Dự báo: 70 nghìn so với Trước đó: 64 nghìn.

Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ: Thực tế 4,4% (Dự báo 4,5%, Trước đó 4,6%).

Thu nhập bình quân theo giờ: +0,3% m/m so với +0,3% dự báo.

Thu nhập bình quân theo giờ: +3,8% y/y so với +3,6% dự báo.

Tăng trưởng việc làm tiếp tục diễn ra trong các lĩnh vực dịch vụ ăn uống, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xã hội; trong khi bán lẻ bị mất việc làm.

Điều chỉnh giảm: Tháng 10 được điều chỉnh giảm 68.000, từ -105.000 xuống -173.000.

Tháng 11 được điều chỉnh giảm 8.000, từ +64.000 xuống +56.000.

Số nhà khởi công tại Mỹ tháng 10: 1,246 triệu so với 1,325 triệu dự báo.

Dữ liệu thị trường lao động tháng 12 cho thấy bức tranh không quá xấu. Thông tin quan trọng nhất có vẻ là tỷ lệ thất nghiệp, kết thúc năm ở mức 4,4% (dự báo của Fed trong tháng 12: 4,5%). Ngoài ra, dữ liệu tháng 11 được điều chỉnh giảm từ 4,6% xuống 4,5%. Sau khi Bộ Lao động báo cáo tỷ lệ thất nghiệp giảm, các nhà giao dịch gia tăng đặt cược vào khả năng Fed tạm dừng cắt giảm lãi suất. Vì vậy, chúng ta thấy đà tăng của US100 bị hạn chế và USD điều chỉnh giảm.

Vì sao dữ liệu này quan trọng?

Dữ liệu Non-Farm Payrolls (NFP) cho biết số lượng việc làm mới tại Mỹ ngoài lĩnh vực nông nghiệp, bao phủ phần lớn nền kinh tế và là chỉ báo then chốt về sức khỏe của thị trường lao động. Việc làm tăng cho thấy nền kinh tế khỏe mạnh, trong khi suy giảm có thể báo hiệu tăng trưởng chậm lại.

Báo cáo này ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), bởi thị trường lao động mạnh làm gia tăng áp lực lạm phát, còn thị trường lao động yếu tạo dư địa lớn hơn cho chính sách tiền tệ nới lỏng.

NFP cũng tác động mạnh đến thị trường tài chính, bao gồm tỷ giá USD, trái phiếu và thị trường chứng khoán, khi các kết quả tốt hơn hoặc kém hơn dự báo sẽ kích hoạt phản ứng của thị trường. Tóm lại, báo cáo này giống như một “nhiệt kế kinh tế”, giúp nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách đánh giá sức mạnh và xu hướng của nền kinh tế.

Hợp đồng tương lai trái phiếu kho bạc giảm nhẹ, trong khi chênh lệch lãi suất so với dự báo của Fed giảm dần trong năm nay sau khi báo cáo việc làm tháng 12 cho thấy kết quả thấp hơn dự kiến, với tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,4% và thu nhập bình quân theo giờ cao hơn ước tính. Tuy nhiên, chỉ số US100 đang tăng và tiến sát ngưỡng 25.800 điểm. Nguồn: xStation