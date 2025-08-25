Lịch kinh tế: Báo cáo Ifo của Đức, lĩnh vực bất động sản Hoa Kỳ

Bài phát biểu mang tính “ôn hòa” của Chủ tịch Fed tại hội nghị Jackson Hole đã kích hoạt sự tái cơ cấu lớn trên thị trường, khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất quay trở lại và khẩu vị rủi ro tăng mạnh. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư vẫn thận trọng với việc định giá quá mức các đợt cắt giảm tiếp theo, bởi còn một loạt dữ liệu về lạm phát và thị trường lao động sẽ được công bố trước kỳ họp FOMC tháng 9.

Sự hưng phấn sau Jackson Hole dự kiến sẽ ổn định trong phiên hôm nay do thiếu vắng các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng. Trong lịch công bố gần như trống rỗng, chỉ có báo cáo niềm tin kinh doanh Ifo của Đức, doanh số bán lẻ của Ba Lan và dữ liệu thị trường bất động sản Mỹ. Dẫu vậy, sau biến động mạnh hôm thứ Sáu, mức độ biến động trong hôm nay nhiều khả năng vẫn ở mức thấp.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

13:30, Thụy Sĩ – dữ liệu thị trường lao động:

Việc làm (Q2): trước đó 5,512 triệu

15:00, Đức – Báo cáo Ifo tháng 8:

Kỳ vọng kinh doanh: dự báo 90,2; trước đó 90,7

Điều kiện hiện tại: dự báo 86,7; trước đó 86,5

Chỉ số khí hậu kinh doanh: dự báo 88,7; trước đó 88,6

15:00, Ba Lan – Doanh số bán lẻ tháng 7:

Doanh số bán lẻ: dự báo +3,5% so với cùng kỳ; trước đó +2,1%

19:00, Hoa Kỳ – Dữ liệu bất động sản & xây dựng tháng 7:

Giấy phép xây dựng: dự báo -2,8% so với tháng trước; trước đó -0,1%

Giấy phép xây dựng (tổng): dự báo 1,354 triệu; trước đó 1,393 triệu

20:30, Đức – Bài phát biểu của ông Balz (Bundesbank)

21:00, Hoa Kỳ – Doanh số nhà mới tháng 7: