Lịch kinh tế: Báo cáo NFP tháng 9 vẫn đang còn là ẩn số🔎

Trong điều kiện bình thường, báo cáo quan trọng nhất hôm nay sẽ là dữ liệu thị trường lao động Mỹ — NFP. Tuy nhiên, do chính phủ Mỹ đóng cửa từ đầu tuần, việc công bố dữ liệu này hiện chưa chắc chắn. NFP tháng 9 nhiều khả năng sẽ bị hoãn lại, mặc dù ngày hôm qua Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) thông báo rằng họ đã thu thập đầy đủ dữ liệu cần thiết, đồng nghĩa với việc báo cáo vẫn có thể được công bố.

Nếu NFP bị trì hoãn, thị trường sẽ tập trung nhiều hơn vào các bài phát biểu của quan chức Fed hôm nay, bao gồm Williams, Goolsbee, Miran, Logan và Jefferson. Ngoài ra, thị trường cũng sẽ nhận được dữ liệu từ các công ty thống kê tư nhân, cụ thể là báo cáo ISM và PMI tháng 9.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

14:15 AM BST, Tây Ban Nha – Dữ liệu PMI tháng 9

HCOB Spain Services PMI: dự báo 53.3; trước đó 53.2

14:45 AM BST, Ý – Dữ liệu PMI tháng 9

HCOB Italy Composite PMI: trước đó 51.7

HCOB Italy Services PMI: dự báo 51.5; trước đó 51.5

14:50 AM BST, Pháp – Dữ liệu PMI tháng 9

HCOB France Services PMI: dự báo 48.9; trước đó 49.8

HCOB France Composite PMI: dự báo 48.4; trước đó 49.8

14:55 AM BST, Đức – Dữ liệu PMI tháng 9

HCOB Germany Services PMI: dự báo 52.5; trước đó 49.3

HCOB Germany Composite PMI: dự báo 52.4; trước đó 50.5

15:00 AM BST, Khu vực đồng Euro – Dữ liệu PMI tháng 9

HCOB Eurozone Composite PMI: dự báo 51.2; trước đó 51.0

HCOB Eurozone Services PMI: dự báo 51.4; trước đó 50.5

15:30 AM BST, Vương quốc Anh – Dữ liệu PMI tháng 9

S&P Global Services PMI: dự báo 51.9; trước đó 54.2

S&P Global Composite PMI: dự báo 51.0; trước đó 53.5

16:40 AM BST, Khu vực đồng Euro – Chủ tịch ECB Lagarde phát biểu

17:05 AM BST, Hoa Kỳ – Thành viên FOMC Williams phát biểu

20:20 PM BST, Vương quốc Anh – Thống đốc BoE Bailey phát biểu

20:45 PM BST, Hoa Kỳ – Dữ liệu PMI tháng 9

S&P Global Composite PMI: dự báo 53.6; trước đó 54.6

S&P Global Services PMI: dự báo 53.9; trước đó 54.5

20:50 PM BST, Khu vực đồng Euro – Thành viên ECB Schnabel phát biểu

21:00 PM BST, Hoa Kỳ – Dữ liệu ISM tháng 9