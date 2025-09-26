Đọc thêm

Lịch kinh tế: Báo cáo PCE của Hoa Kỳ và các bài phát biểu tiếp theo của các quan chức Fed

14:35 26 tháng 9, 2025

Lịch kinh tế cho cuối tuần này đặc biệt đáng chú ý. Thông tin quan trọng nhất dự kiến sẽ được công bố vào nửa sau của ngày. Trọng tâm sẽ chủ yếu xoay quanh dữ liệu liên quan đến PCE và thu nhập của người Mỹ. Từ góc độ các quyết định tương lai của Fed, dữ liệu PCE sẽ có tác động lớn nhất trong ngày hôm nay.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

19:30, Hoa Kỳ – Báo cáo chi tiêu tiêu dùng của Mỹ

  • Chi tiêu tiêu dùng (m/m): dự báo 0,5%; trước đó 0,5%

  • Core PCE (m/m): dự báo 0,2%; trước đó 0,3%

  • PCE (m/m): dự báo 0,3%; trước đó 0,2%

  • Core PCE (y/y): dự báo 2,9%; trước đó 2,9%

  • PCE (y/y): dự báo 2,7%; trước đó 2,6%

19:30, Canada – Dữ liệu GDP

  • GDP tháng 7: dự báo 0,1%; trước đó -0,1%

20:00, Hoa Kỳ – Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Richmond (Tom Barkin)

21:00, Hoa Kỳ – Báo cáo Đại học Michigan

  • Chỉ số Đại học Michigan: dự báo 55,4; trước đó 58,2

  • Kỳ vọng lạm phát ngắn hạn: dự báo 4,8%; trước đó 4,8%

  • Kỳ vọng lạm phát dài hạn: dự báo 3,9%; trước đó 3,5%

00:00 sáng mai, Hoa Kỳ – Số lượng giàn khoan dầu của Mỹ

00:00 sáng mai, Hoa Kỳ – Bài phát biểu công khai của Thống đốc Fed (Michelle Bowman)

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

