Lịch kinh tế: Báo cáo PCE của Hoa Kỳ và các bài phát biểu tiếp theo của các quan chức Fed

Lịch kinh tế cho cuối tuần này đặc biệt đáng chú ý. Thông tin quan trọng nhất dự kiến sẽ được công bố vào nửa sau của ngày. Trọng tâm sẽ chủ yếu xoay quanh dữ liệu liên quan đến PCE và thu nhập của người Mỹ. Từ góc độ các quyết định tương lai của Fed, dữ liệu PCE sẽ có tác động lớn nhất trong ngày hôm nay.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
19:30, Hoa Kỳ – Báo cáo chi tiêu tiêu dùng của Mỹ
Chi tiêu tiêu dùng (m/m): dự báo 0,5%; trước đó 0,5%
Core PCE (m/m): dự báo 0,2%; trước đó 0,3%
PCE (m/m): dự báo 0,3%; trước đó 0,2%
Core PCE (y/y): dự báo 2,9%; trước đó 2,9%
PCE (y/y): dự báo 2,7%; trước đó 2,6%
19:30, Canada – Dữ liệu GDP
GDP tháng 7: dự báo 0,1%; trước đó -0,1%
20:00, Hoa Kỳ – Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Richmond (Tom Barkin)
21:00, Hoa Kỳ – Báo cáo Đại học Michigan
Chỉ số Đại học Michigan: dự báo 55,4; trước đó 58,2
Kỳ vọng lạm phát ngắn hạn: dự báo 4,8%; trước đó 4,8%
Kỳ vọng lạm phát dài hạn: dự báo 3,9%; trước đó 3,5%
00:00 sáng mai, Hoa Kỳ – Số lượng giàn khoan dầu của Mỹ
00:00 sáng mai, Hoa Kỳ – Bài phát biểu công khai của Thống đốc Fed (Michelle Bowman)
