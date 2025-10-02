Lịch kinh tế: Báo cáo trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ bị hoãn lại do chính phủ đóng cửa 🗽

Chính phủ Mỹ đóng cửa đã dẫn đến việc tạm ngừng công bố dữ liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp cũng như số liệu điều chỉnh đơn hàng lâu bền trong ngày hôm nay. Do đó, lịch vĩ mô hôm nay khá nhẹ. Các chỉ số chứng khoán đang ghi nhận đà tăng, được dẫn dắt bởi nhóm công nghệ, vốn phản ứng tích cực với dữ liệu lao động ADP yếu hôm qua (thay thế cho báo cáo NFP vốn sẽ không được công bố vào ngày mai) và với thông tin OpenAI hợp tác cùng Samsung và SK Hynix trong dự án Stargate.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

16:00, Khu vực đồng euro – Tỷ lệ thất nghiệp, dự kiến 6,2% so với mức 6,2% trước đó

21:00, Mỹ – Đơn hàng nhà máy, dự kiến +1,4% so với -1,3% trước đó

21:30, Mỹ – Thay đổi dự trữ khí tự nhiên EIA, dự kiến 66 tỷ feet khối so với 75 tỷ feet khối trước đó

Phát biểu từ các thành viên Ngân hàng Trung ương:

19:35 – Thành viên ECB Makhlouf

20:30 – Thành viên Fed Logan

22:00 – Thành viên ECB Villeroy

23:30 – Thành viên ECB de Guindos