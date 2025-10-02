Lịch kinh tế: Báo cáo trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ bị hoãn lại do chính phủ đóng cửa 🗽

Chính phủ Mỹ đóng cửa đã dẫn đến việc tạm ngừng công bố dữ liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp cũng như số liệu điều chỉnh đơn hàng lâu bền trong ngày hôm nay. Do đó, lịch vĩ mô hôm nay khá nhẹ. Các chỉ số chứng khoán đang ghi nhận đà tăng, được dẫn dắt bởi nhóm công nghệ, vốn phản ứng tích cực với dữ liệu lao động ADP yếu hôm qua (thay thế cho báo cáo NFP vốn sẽ không được công bố vào ngày mai) và với thông tin OpenAI hợp tác cùng Samsung và SK Hynix trong dự án Stargate.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
16:00, Khu vực đồng euro – Tỷ lệ thất nghiệp, dự kiến 6,2% so với mức 6,2% trước đó
21:00, Mỹ – Đơn hàng nhà máy, dự kiến +1,4% so với -1,3% trước đó
21:30, Mỹ – Thay đổi dự trữ khí tự nhiên EIA, dự kiến 66 tỷ feet khối so với 75 tỷ feet khối trước đó
Phát biểu từ các thành viên Ngân hàng Trung ương:
19:35 – Thành viên ECB Makhlouf
20:30 – Thành viên Fed Logan
22:00 – Thành viên ECB Villeroy
23:30 – Thành viên ECB de Guindos
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI dịch vụ ISM của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến 📉
🔴Vàng chững lại trước "ẩn số" NFP
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI của khu vực đồng Euro thấp hơn một chút so với dự kiến 📌
Lịch kinh tế: Báo cáo NFP tháng 9 vẫn đang còn là ẩn số🔎
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.