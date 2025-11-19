Tin đầu ngày (19.11.2025): Phố Wall cố gắng phục hồi, Amazon và Microsoft bị hạ mức xếp hạng bởi Rotschild & Co Redburn

Phiên giao dịch hôm nay tại châu Âu chứng kiến sự áp đảo của bên bán, với chỉ số DAX của Đức giảm gần 1,8% và FTSE 100 của Anh giảm gần 1,3%. Cổ phiếu của hãng thuốc lá Imperial Brands tăng hơn 2% nhờ sản lượng bán thuốc lá gia tăng. WIG20 giảm hơn 1,7%, lùi về vùng 2.900 điểm. Sau nhịp bán mạnh đầu phiên, các chỉ số Mỹ bắt đầu phục hồi từ khoảng 16:00 BST. Chỉ số US500 hiện chỉ còn giảm chưa tới 0,2%, so với mức gần -1,1% ngay sau tiếng chuông mở cửa Phố Wall. Tuy nhiên, nhóm công nghệ vẫn chịu áp lực, với Microsoft và Amazon dẫn đầu đà giảm.

Các nhà phân tích tại Rothschild & Co Redburn đã hạ xếp hạng cả hai cổ phiếu từ “mua” xuống “trung lập”, đồng thời giảm mục tiêu giá cho cổ phiếu Microsoft và giữ nguyên mục tiêu của Amazon ở mức 250 USD/cổ phiếu. Mục tiêu giá của Microsoft bị giảm xuống còn 500 USD/cổ phiếu. Quyết định này chủ yếu đến từ lo ngại rằng mức đầu tư liên quan đến AI hiện đang “quá cao”.

Cổ phiếu Home Depot giảm gần 4% sau khi công ty tiếp tục hạ dự báo doanh số cho năm nay, một lần nữa cho thấy nhu cầu yếu tại Mỹ và việc người tiêu dùng thận trọng chi tiêu. Nvidia cũng giảm hơn 1% trước báo cáo lợi nhuận sẽ công bố vào ngày mai sau khi thị trường Mỹ đóng cửa.

Về dữ liệu vĩ mô, báo cáo điều chỉnh hàng hóa bền lõi của Mỹ (tháng 10): MoM: 0,3% (dự báo 0,4%, kỳ trước 0,4%). Hàng hóa bền tổng thể YoY: 2,9% (đúng dự báo). Đơn hàng nhà máy Mỹ MoM: 1,4% (dự báo 1,4%, kỳ trước -1,3%). Chỉ số NAHB Housing Market Index: 38 (dự báo 37, kỳ trước 37)

Giá vàng tăng 0,6% và tiếp tục phục hồi từ vùng đường EMA 50 ngày, trong khi bạc tăng hơn 1%. Hợp đồng tương lai chỉ số đô la Mỹ nhích tăng nhẹ, và EURUSD tăng nhẹ từ 1,157 lên 1,158. Donald Trump tuyên bố Ả Rập Xê Út sẽ đầu tư 600 tỷ USD vào Mỹ theo thỏa thuận thương mại mới, trong khi các quan chức Saudi cho biết con số này có thể tăng lên 1 nghìn tỷ USD.

Mỹ cũng đang xem xét hạn chế xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Saudi Arabia. Ngoài ra, Washington đang đánh giá khả năng ký thỏa thuận hạt nhân dân sự với Saudi, điều có thể mở đường cho hợp tác quân sự trong tương lai. Nhiều khả năng một phần khoản đầu tư 600 tỷ USD sẽ hỗ trợ phát triển hạ tầng AI tại Mỹ.

Giá dầu tăng phiên thứ tư liên tiếp, tiến gần mức 65 USD/thùng. Hợp đồng tương lai khí tự nhiên Henry Hub cũng phục hồi mạnh.

Tâm lý thị trường tiền mã hóa vẫn yếu. Bitcoin giảm xuống 90.000 USD nhưng ngay sau đó phục hồi lên trên 93.000 USD. Ethereum cũng đảo chiều từ 2.930 USD lên khoảng 3.150 USD.

Hợp đồng tương lai ca cao cố gắng ổn định trên ICE sau đợt bán tháo mạnh. Từ ngày 1/9, giá ca cao đã giảm gần 35%. Chính quyền Trump đã loại bỏ thuế đối ứng 10% đối với các mặt hàng Mỹ không sản xuất - bao gồm ca cao. Tuy nhiên, ca cao từ Brazil vẫn phải chịu thuế an ninh quốc gia 40%, làm giảm tác động tích cực.