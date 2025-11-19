Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Báo cáo thu nhập của Nvidia và biên bản FOMC

Thị trường phản ứng trái chiều trước báo cáo của Nvidia

Lịch kinh tế hôm nay sẽ theo dõi chặt chẽ với biên bản họp FOMC.

Dữ liệu API hôm qua cho thấy tồn kho dầu thô Mỹ tăng mạnh – liệu báo cáo EIA có xác nhận điều này?

Phiên giao dịch thứ Tư trên các thị trường tài chính quốc tế có thể mang tính quyết định đối với tâm lý nhà đầu tư trong những ngày còn lại của tuần này hoặc có thể lâu hơn, bởi hôm nay thị trường sẽ đón nhận báo cáo quý của Nvidia cùng biên bản cuộc họp FOMC về lãi suất.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán liên tục điều chỉnh, kéo các chỉ số về những vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng, kết quả kinh doanh của Nvidia có thể sẽ quyết định liệu những nghi ngờ của nhà đầu tư về lĩnh vực AI có cơ sở hay không, hay liệu một lần nữa hiệu suất mạnh mẽ của công ty có đủ sức nâng đỡ thị trường.

Tình hình với biên bản FOMC có phần khác: tài liệu này khó có khả năng thay đổi kỳ vọng hiện tại về việc Fed sẽ tạm dừng trong cuộc họp tháng 12, nhưng vẫn có thể cung cấp manh mối quan trọng về quan điểm của các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ.

Tại châu Âu, sự chú ý sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát của Vương quốc Anh và Khu vực đồng euro.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

14:00, Vương quốc Anh – Lạm phát tháng 10

CPI lõi: dự báo 3,4% y/y; trước đó 3,5% y/y

RPI: dự báo 4,3% y/y; trước đó 4,5% y/y

CPI lõi m/m: dự báo 0,4%; trước đó 0,0%

CPI toàn phần: dự báo 3,5% y/y; trước đó 3,8% y/y

15:00, Khu vực đồng euro: Cuộc họp chính sách tiền tệ của ECB

17:00, Khu vực đồng euro – Lạm phát tháng 10

HICP lõi (không gồm năng lượng & thực phẩm): dự báo 2,4% y/y; trước đó 2,4%

CPI lõi: dự báo 2,4% y/y; trước đó 2,4%

CPI lõi m/m: dự báo 0,3%; trước đó 0,1%

CPI toàn phần: dự báo 2,1% y/y; trước đó 2,2%

CPI toàn phần m/m: dự báo 0,2%; trước đó 0,1%

CPI không gồm thuốc lá: trước đó 0,1% m/m và 2,2% y/y

HICP lõi m/m (không gồm năng lượng & thực phẩm): dự báo 0,2%; trước đó 0,1%

22:30, Hoa Kỳ – Báo cáo EIA

Tồn kho dầu thô: dự báo -1,900 triệu thùng; trước đó +6,413 triệu

Dầu thô chế biến tại nhà máy lọc dầu: trước đó 0,717M

Nhập khẩu dầu thô: trước đó 0,849M

Tồn kho tại Cushing: trước đó -0,346M

Sản xuất nhiên liệu chưng cất: trước đó 0,319M

Giá nhiên liệu chưng cất (theo tuần): trước đó -0,637M

Sản xuất xăng: trước đó 0,102M

Tồn kho xăng: trước đó -0,945M

Công suất sử dụng nhà máy lọc dầu: trước đó +3,4%

02:00 sáng mai, Hoa Kỳ - Bài phát biểu của thành viên FOMC Williams

02:00 sáng mai, Hoa Kỳ - Công bố biên bản cuộc họp FOMC