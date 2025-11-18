Thành viên Fed - Barkin nhận xét về nền kinh tế Hoa Kỳ 🗽EURUSD giảm xuống 1,157

Phát biểu của thành viên Fed - Thomas Barkin (điểm nhấn):

Nếu lực lượng lao động không tăng, tăng trưởng kinh tế sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào năng suất.

Tăng trưởng lực lượng lao động có thể đang tiến về mức 0%.

Có rủi ro lớn rằng trong tương lai sẽ có nhiều việc làm hơn số lao động.

Nhu cầu việc làm vẫn cao, nhưng không chuyển hóa thành tuyển dụng.

Nhu cầu duy trì ổn định. Vấn đề nằm ở thị trường lao động.

Nhìn chung, nền kinh tế vẫn ở trạng thái khỏe mạnh.

Lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy nhu cầu nhà ở, nhưng không giải quyết được vấn đề nguồn cung.

Nguồn cung nhà ở vẫn bị hạn chế trong khi nhu cầu đã tăng lên.

Giá nhà cao hiện nay có thể vẫn phản ánh tình trạng thiếu nguồn cung kéo dài từ khủng hoảng tài chính 2007-2009.

Chính sách hiện vẫn hơi mang tính thắt chặt.

Thị trường việc làm yếu hơn một chút so với dữ liệu công bố.

Nếu thiếu dữ liệu đủ sức thuyết phục, sẽ khó đạt được sự đồng thuận của các thành viên.

Không thấy dấu hiệu lạm phát tăng trở lại, nhưng cũng chưa rõ lạm phát có quay về mức 2% hay không.

Tỷ lệ thất nghiệp có khả năng tăng nhẹ, nhưng không nhiều.

Khó có thể tuyên bố đã “chiến thắng” ở cả hai mục tiêu (lạm phát & việc làm), nhưng hiện cũng chưa rõ liệu có điều gì đòi hỏi phản ứng chính sách mạnh.

Lạm phát vẫn trên mục tiêu nhưng không có khả năng tăng tốc.