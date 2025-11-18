Thành viên Fed - Barkin nhận xét về nền kinh tế Hoa Kỳ 🗽EURUSD giảm xuống 1,157

Phát biểu của thành viên Fed - Thomas Barkin (điểm nhấn):
-
Nếu lực lượng lao động không tăng, tăng trưởng kinh tế sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào năng suất.
-
Tăng trưởng lực lượng lao động có thể đang tiến về mức 0%.
-
Có rủi ro lớn rằng trong tương lai sẽ có nhiều việc làm hơn số lao động.
-
Nhu cầu việc làm vẫn cao, nhưng không chuyển hóa thành tuyển dụng.
-
Nhu cầu duy trì ổn định. Vấn đề nằm ở thị trường lao động.
-
Nhìn chung, nền kinh tế vẫn ở trạng thái khỏe mạnh.
-
Lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy nhu cầu nhà ở, nhưng không giải quyết được vấn đề nguồn cung.
-
Nguồn cung nhà ở vẫn bị hạn chế trong khi nhu cầu đã tăng lên.
-
Giá nhà cao hiện nay có thể vẫn phản ánh tình trạng thiếu nguồn cung kéo dài từ khủng hoảng tài chính 2007-2009.
-
Chính sách hiện vẫn hơi mang tính thắt chặt.
-
Thị trường việc làm yếu hơn một chút so với dữ liệu công bố.
-
Nếu thiếu dữ liệu đủ sức thuyết phục, sẽ khó đạt được sự đồng thuận của các thành viên.
-
Không thấy dấu hiệu lạm phát tăng trở lại, nhưng cũng chưa rõ lạm phát có quay về mức 2% hay không.
-
Tỷ lệ thất nghiệp có khả năng tăng nhẹ, nhưng không nhiều.
-
Khó có thể tuyên bố đã “chiến thắng” ở cả hai mục tiêu (lạm phát & việc làm), nhưng hiện cũng chưa rõ liệu có điều gì đòi hỏi phản ứng chính sách mạnh.
-
Lạm phát vẫn trên mục tiêu nhưng không có khả năng tăng tốc.
-
Thị trường lao động đang hạ nhiệt, nhưng ông không nghĩ nó sẽ giảm mạnh hơn nữa.
EURUSD (D1 interval)
Nguồn: xStation5
