Lịch kinh tế: Biên bản cuộc họp của EBC và ước tính GDP lần hai được quan tâm

16:05 28 tháng 8, 2025

Cập nhật thị trường

  • Các chỉ số chứng khoán Mỹ đang tăng trở lại, xóa đi mức giảm trước đó sau báo cáo lợi nhuận mạnh mẽ từ Nvidia.

  • Đồng euro so với USD và các chỉ số chứng khoán châu Âu tăng nhẹ trước khi biên bản cuộc họp ECB được công bố.

  • Thị trường đang chờ đợi số liệu ước tính GDP lần 2 của Mỹ và báo cáo đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

18:30 – Khu vực đồng euro: Biên bản cuộc họp ECB

19:30 – Mỹ: Lạm phát PCE dự kiến 2,5% so với 2,5% trước đó

19:30 – Mỹ: GDP (ước tính lần 2) dự kiến 3,1% so với 3,0% trước đó (Chỉ số giá: 2% so với 2% trước đó)

19:30 – Mỹ: Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu dự kiến 230.000 so với 235.000 trước đó

21:00 – Mỹ: Doanh số nhà chờ ký kết (Pending home sales) dự kiến giảm -0,24% so với mức tăng 0,8% trước đó

21:30 – Mỹ: Thay đổi dự trữ khí tự nhiên EIA dự kiến +26 tỷ feet khối so với +13 tỷ trước đó

22:00 – Mỹ: Chỉ số tổng hợp Fed Kansas City dự kiến bằng 1, giữ nguyên so với trước đó

