Lịch kinh tế: Biên bản cuộc họp của EBC và ước tính GDP lần hai được quan tâm

Cập nhật thị trường

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đang tăng trở lại, xóa đi mức giảm trước đó sau báo cáo lợi nhuận mạnh mẽ từ Nvidia.

Đồng euro so với USD và các chỉ số chứng khoán châu Âu tăng nhẹ trước khi biên bản cuộc họp ECB được công bố.

Thị trường đang chờ đợi số liệu ước tính GDP lần 2 của Mỹ và báo cáo đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

18:30 – Khu vực đồng euro: Biên bản cuộc họp ECB

19:30 – Mỹ: Lạm phát PCE dự kiến 2,5% so với 2,5% trước đó

19:30 – Mỹ: GDP (ước tính lần 2) dự kiến 3,1% so với 3,0% trước đó (Chỉ số giá: 2% so với 2% trước đó)

19:30 – Mỹ: Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu dự kiến 230.000 so với 235.000 trước đó

21:00 – Mỹ: Doanh số nhà chờ ký kết (Pending home sales) dự kiến giảm -0,24% so với mức tăng 0,8% trước đó

21:30 – Mỹ: Thay đổi dự trữ khí tự nhiên EIA dự kiến +26 tỷ feet khối so với +13 tỷ trước đó

22:00 – Mỹ: Chỉ số tổng hợp Fed Kansas City dự kiến bằng 1, giữ nguyên so với trước đó