Phiên giao dịch hôm nay sẽ chủ yếu bị chi phối bởi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sự kiện quan trọng nhất trong ngày. Tại châu Âu, các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao dữ liệu lạm phát từ Na Uy và Cộng hòa Séc, cùng với số liệu sản xuất công nghiệp từ Thụy Điển, Slovakia và Ý, vốn có thể cung cấp cái nhìn về tình trạng của nền kinh tế vào cuối năm. Vào buổi chiều, tâm điểm sẽ hướng đến bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde và Thống đốc BoE Andrew Bailey, khi những bình luận của họ có thể cho thấy định hướng chính sách tiền tệ trong năm 2026.
Điểm nhấn của ngày vẫn là cuộc họp FOMC về lãi suất và việc công bố các dự báo kinh tế vĩ mô. Dù thị trường dự đoán lãi suất sẽ giữ nguyên trong biên độ 3,50–3,75%, nhà đầu tư sẽ chú ý đến giọng điệu trong tuyên bố và bất kỳ định hướng nào từ Chủ tịch Jerome Powell trong cuộc họp báo buổi tối. Bên cạnh đó, quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) cũng sẽ là tâm điểm trong phiên Bắc Mỹ, có thể làm gia tăng biến động trên các thị trường tài chính.
Thụy Điển
14:00 - Sản xuất công nghiệp điều chỉnh mùa vụ (y/y) Tháng 10: thực tế 5,9% (trước đó 14,6%)
Thổ Nhĩ Kỳ
14:00 - Sản xuất công nghiệp (y/y) Tháng 10: thực tế 2,2% (trước đó 2,9%)
Romania
14:00 - Cán cân thương mại (EUR) Tháng 10: thực tế -3 tỷ (trước đó -2,48 tỷ)
Cộng hòa Séc
15:00 - CPI tài chính (m/m) Tháng 11: trước đó 0,5%, dự báo -0,3%
15:00 - CPI tài chính (y/y) Tháng 11: trước đó 2,5%, dự báo 2,1%
Slovakia
15:00 - Sản xuất công nghiệp (y/y) Tháng 10: trước đó 0,7%, dự báo -2%
Ý
16:00 - Sản xuất công nghiệp (m/m) Tháng 10: trước đó 2,8%, dự báo -0,4%
Vương quốc Anh
17:45 - Bài phát biểu của Thống đốc BoE Andrew Bailey
Khu vực đồng euro
17:55 - Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde
Hoa Kỳ
19:00 - Đơn xin vay thế chấp tuần: trước đó -1,4%
20:30 - Chỉ số chi phí lao động (q/q) Q3: dự báo 0,9%, trước đó 0,9%
Canada
21:45 - Quyết định lãi suất của BoC Tháng 12: dự báo 2,25%, trước đó 2,25%
22:30 - Họp báo của Ngân hàng Trung ương Canada – Tháng 12
Hoa Kỳ
22:30 - Tồn kho dầu thô hàng tuần:
-
Thay đổi dầu thô: dự báo -1,7 triệu thùng, trước đó 0,57 triệu thùng
-
Xăng: dự báo 2,3 triệu thùng, trước đó 4,52 triệu thùng
-
Sản phẩm chưng cất: dự báo 1,5 triệu thùng, trước đó 2,06 triệu thùng
02:00 sáng mai - Quyết định lãi suất của FOMC tháng 12: dự báo 3,50–3,75%, trước đó 3,75–4,00%
02:00 sáng mai - Dự báo kinh tế vĩ mô của FOMC
02:30 sáng mai - Họp báo FOMC
