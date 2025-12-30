Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Biên bản FOMC

Tâm điểm của lịch kinh tế vĩ mô hôm nay sẽ là biên bản cuộc họp FOMC gần nhất. Bất chấp giọng điệu ôn hòa trong buổi họp báo của Chủ tịch Fed và việc không xuất hiện những lo ngại lớn liên quan đến lạm phát hay tác động từ nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa, thị trường vẫn giữ thái độ khá thận trọng đối với lập trường chính sách của Fed trong quý I/2026 (thị trường hoán đổi hiện chỉ định giá 58% khả năng Fed sẽ có thêm một đợt cắt giảm lãi suất trước cuối tháng 3). Những bất đồng nội bộ trong Fed nhiều khả năng sẽ được phản ánh trong biên bản.

Sau phiên giao dịch trầm lắng hôm qua, sự chú ý của thị trường cũng có thể hướng tới loạt dữ liệu từ Tây Ban Nha (lạm phát và doanh số bán lẻ), các chỉ số giá nhà tại Mỹ có liên hệ với kỳ vọng chính sách của Fed, cũng như PMI sản xuất Chicago. Yếu tố then chốt cho phiên mở cửa ngày mai sẽ là các số liệu PMI của Trung Quốc.

Lịch kinh tế hôm nay:

15:00, Tây Ban Nha – Dữ liệu lạm phát tháng 12:

CPI Tây Ban Nha: hiện tại 2,9% YoY; dự báo 2,8% YoY; trước đó 3,0% YoY

HICP Tây Ban Nha: hiện tại 3,0% YoY; dự báo 3,0% YoY; trước đó 3,2% YoY

15:00, Tây Ban Nha – Doanh số bán lẻ tháng 11:

Doanh số bán lẻ Tây Ban Nha: hiện tại 6,0% YoY; trước đó 3,8% YoY

21:00, Hoa Kỳ – Chỉ số giá nhà tháng 10:

So với cùng kỳ năm trước: trước đó 1,7% YoY

So với tháng trước: dự báo 0,1% MoM; trước đó 0,0% MoM

21:00, Hoa Kỳ – Chỉ số giá nhà S&P/CS Composite-20 (chưa điều chỉnh mùa vụ) tháng 10:

Dự báo: 1,1% YoY; trước đó: 1,4% YoY

21:45, Hoa Kỳ – Dữ liệu PMI tháng 12:

PMI Chicago: dự báo 39,8; trước đó 36,3

02:00 sáng mai, Hoa Kỳ – Biên bản họp FOMC

04:30 sáng mai, Hoa Kỳ – Dữ liệu EIA:

Thay đổi tồn kho dầu thô hàng tuần (API): trước đó +2,400 triệu thùng

08:30, Trung Quốc – Dữ liệu PMI tháng 12:

PMI tổng hợp Trung Quốc: trước đó 49,7

PMI sản xuất: dự báo 49,4; trước đó 49,2

PMI phi sản xuất: dự báo 49,8; trước đó 49,5

08:45, Trung Quốc – Dữ liệu PMI tháng 12: