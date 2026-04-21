Lịch kinh tế: Chỉ số kinh tế ZEW của Đức và doanh số bán lẻ Mỹ là tâm điểm 🔎

Lịch kinh tế hôm nay khá dày đặc, với sự chú ý chính tập trung vào các chỉ số tâm lý từ Đức và Khu vực đồng euro (ZEW), cũng như dữ liệu từ Mỹ, đặc biệt là doanh số bán lẻ.
Lịch kinh tế
16:00, Đức: Chỉ số tâm lý kinh tế ZEW (dự báo: -5,8 so với -0,5 trước đó)
19:15, Mỹ: Thay đổi việc làm ADP (trước đó: 39,25 nghìn)
19:30, Mỹ:
Doanh số bán lẻ MoM (dự báo: 1,4% so với 0,6% trước đó)
Doanh số bán lẻ lõi MoM (dự báo: 1,4% so với 0,5% trước đó)
Doanh số bán lẻ YoY (trước đó: 3,71%)
19:55, Mỹ: Chỉ số Redbook YoY (trước đó: 7%)
21:00, Mỹ:
Doanh số nhà chờ bán MoM (dự báo: 0,5% so với 1,8% trước đó)
Tồn kho doanh nghiệp MoM (dự báo: 0,3% so với -0,1% trước đó)
Chỉ số nhà chờ bán (72,1)
03:30 sáng mai, Mỹ:
Tồn kho xăng API hàng tuần (dự báo: +0,626 triệu)
Tồn kho sản phẩm chưng cất API (dự báo: -3,4 triệu)
Tồn kho Cushing API (dự báo: -1,7 triệu)
Tồn kho dầu thô API (dự báo: +6,1 triệu)
Phát biểu của các ngân hàng trung ương
13:30: Nagel (ECB)
14:00: de Guindos (ECB)
15:30: Koch (ECB) và Rehn (ECB)
21:00: Waller (Fed)
23:15: Tschudin (SNB)
01:30 sáng mai: Waller (Fed)
EURUSD, H1 interval
