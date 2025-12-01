Lịch kinh tế: Chỉ số PMI sản xuất của Hoa Kỳ được thị trường theo dõi chặt chẽ

Thứ Hai đầu tiên của tháng 12 sẽ chủ yếu xoay quanh việc công bố các báo cáo PMI ngành sản xuất của tháng trước. Các số liệu cuối cùng này khó có khả năng tạo ra phản ứng lớn trên thị trường, đặc biệt sau kỳ nghỉ dài cuối tuần tại Wall Street và trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro gia tăng, khiến thị trường chứng khoán và tiền điện tử giảm điểm vào đầu tuần. Tuy nhiên, sau báo cáo Ifo gần đây yếu hơn dự kiến, PMI của Đức có thể tạo thêm áp lực lên chỉ số DAX và đồng euro. Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN) 08:45, Trung Quốc - Báo cáo PMI tháng 11: Caixin Manufacturing PMI: thực tế 49.9 m/m; dự báo 50.5 m/m; trước đó 50.6 m/m 11:00, Đức - Bài phát biểu của Chủ tịch Bundesbank Nagel 15:00, Ba Lan - Báo cáo PMI tháng 11: PMI sản xuất: thực tế 49.10; dự báo 48.80; trước đó 48.80 15:15, Tây Ban Nha - Báo cáo PMI tháng 11: PMI sản xuất: dự báo 52.3; trước đó 52.1 15:30, Thụy Sĩ - Báo cáo PMI: procure.ch PMI: dự báo 49.0; trước đó 48.2 15:50, Pháp - Báo cáo PMI tháng 11: PMI sản xuất: dự báo 47.8; trước đó 48.8 15:55, Đức - Báo cáo PMI tháng 11: PMI sản xuất: dự báo 48.4; trước đó 49.6 16:00, Ba Lan - Dữ liệu GDP: GDP (q/q, Q3): dự báo 0.8%; trước đó 0.8%

GDP (y/y, Q3): dự báo 3.7%; trước đó 3.3% 16:00, Eurozone - Báo cáo PMI tháng 11: PMI sản xuất: dự báo 49.7; trước đó 50.0 21:45, Hoa Kỳ - Báo cáo PMI tháng 11: PMI sản xuất: dự báo 51.9; trước đó 52.5 22:00, Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát tháng 9: Chi tiêu xây dựng: trước đó 0.2% m/m 22:00, Hoa Kỳ - Dữ liệu ISM tháng 11: Chỉ số việc làm ngành sản xuất ISM: trước đó 46.0

Chỉ số đơn hàng mới ISM: trước đó 49.4

Chỉ số sản xuất ISM: dự báo 49.0; trước đó 48.7

Chỉ số sản xuất ISM: dự báo 59.5; trước đó 58.0 00:00 sáng mai, Hoa Kỳ - Dữ liệu GDP: Atlanta Fed GDPNow (Q4): dự báo 3.9%; trước đó 3.9%

