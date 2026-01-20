Lịch kinh tế: Chỉ số ZEW của Đức, chỉ số ADP của Mỹ và phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về thuế quan.

Lịch kinh tế hôm nay không quá sôi động. Sự chú ý của thị trường đang dịch chuyển sang phán quyết sắp tới của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ về mức thuế quan của Donald Trump.

Lịch kinh tế chi tiết hôm nay:

17:00 (Đức) - Khảo sát ZEW

Kỳ vọng: 50 so với dự báo 45,8

Điều kiện hiện tại: -76 so với -81 trước đó

20:15 (Mỹ) - Dữ liệu việc làm hàng tuần ADP

Trước đó: 11,75 nghìn

22:00 (Mỹ) - Phán quyết của Tòa án Tối cao về thuế quan

Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos - cả ngày

Báo cáo kết quả doanh nghiệp: