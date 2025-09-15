Lịch kinh tế: Chủ tịch ECB Lagarde sẽ có bài phát biểu hôm nay

Đầu tuần khởi động khá yên ả. Mặc dù Fitch vừa hạ xếp hạng tín nhiệm của Pháp, nhưng hợp đồng tương lai trên các chỉ số châu Âu vẫn tăng trước giờ mở cửa thị trường tiền mặt tại lục địa già. Lịch công bố dữ liệu vĩ mô hôm nay khá thưa thớt, nhưng vẫn có một số số liệu đáng chú ý. Chỉ số NY Empire State và bài phát biểu của bà Lagarde (ECB) dự kiến sẽ thu hút nhiều sự quan tâm nhất.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày (giờ VN):
16:00, Khu vực đồng euro – Cán cân thương mại tháng 7:
-
Dự báo: 11,7 tỷ; Trước đó: 7,0 tỷ
18:30, Khu vực đồng euro – Thành viên ECB Schnabel phát biểu
19:30, Hoa Kỳ – Chỉ số sản xuất NY Empire State tháng 9:
-
Dự báo: 4,30; Trước đó: 11,90
19:30, Canada – Doanh số sản xuất tháng 7:
-
Dự báo: +1,7% MoM; Trước đó: +0,3% MoM
19:30, Canada – Doanh số xe cơ giới mới tháng 7:
-
Trước đó: 177,3K MoM
19:30, Canada – Doanh số bán buôn tháng 7:
-
Dự báo: +1,4% MoM; Trước đó: +0,7% MoM
01:30 sáng mai, Khu vực đồng euro – Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu
